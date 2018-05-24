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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان:

تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام شرعی است

تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام شرعی است

سمنان - نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حرام شرعی است، گفت: رعایت این قوانین به تحقق شعار حقوق شهروندی در جامعه کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت‌الله سید محمد شاهچراغی صبح پنج‌شنبه در دیدار با مسئولان پلیس راهور استان سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، حرام شرعی است، ابراز داشت: علما و روحانیان و ائمه جمعه می‌توانند با استفاده از تریبون‌های خود هشدارهای ترافیکی را به مردم ارائه دهند لذا توصیه می‌شود در این مجالس لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر مطرح شود.

وی بابیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نفع عمومی را در جامعه به دنبال خواهد داشت، افزود: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم مساجد و محافل قرآنی می‌تواند بهترین جایگاه در خصوص ارائه مباحث اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه مردم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانند به رعایت حقوق شهروندی دیگران نیز احترام بگذراند، ابراز داشت: آموزش اقشار و گروه‌های مختلف مردم می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از تصادفات محسوب شود لذا باید فرهنگ ترافیکی را از کودکی در جامعه نهادینه کرد.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ازجمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز به شمار می‌رود که باید برای تحقق آن ضمن تعامل و همراهی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در راستای پیشگیری از تصادفات تلاش کرد.

وی افزود: در بسیاری از مواقع تصادفات رانندگی جبران‌ناپذیر اما به‌طور یقین قابل‌پیشگیری هستند بنابراین برای رسیدن به این مقصود و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی بایدهمه عوامل مختلف اجتماع تلاش کنند و رعایت این قوانین ازجمله اصول اولیه حقوق شهروندی محسوب شود.

کد مطلب 4305177

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