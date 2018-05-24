به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی صبح پنج‌شنبه در دیدار با مسئولان پلیس راهور استان سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی، حرام شرعی است، ابراز داشت: علما و روحانیان و ائمه جمعه می‌توانند با استفاده از تریبون‌های خود هشدارهای ترافیکی را به مردم ارائه دهند لذا توصیه می‌شود در این مجالس لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بیشتر مطرح شود.

وی بابیان اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نفع عمومی را در جامعه به دنبال خواهد داشت، افزود: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم مساجد و محافل قرآنی می‌تواند بهترین جایگاه در خصوص ارائه مباحث اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان بابیان اینکه مردم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می‌توانند به رعایت حقوق شهروندی دیگران نیز احترام بگذراند، ابراز داشت: آموزش اقشار و گروه‌های مختلف مردم می‌تواند راهکاری برای جلوگیری از تصادفات محسوب شود لذا باید فرهنگ ترافیکی را از کودکی در جامعه نهادینه کرد.

آیت الله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ازجمله دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز به شمار می‌رود که باید برای تحقق آن ضمن تعامل و همراهی سازمان‌ها و نهادهای مختلف در راستای پیشگیری از تصادفات تلاش کرد.

وی افزود: در بسیاری از مواقع تصادفات رانندگی جبران‌ناپذیر اما به‌طور یقین قابل‌پیشگیری هستند بنابراین برای رسیدن به این مقصود و نهادینه شدن فرهنگ ترافیکی بایدهمه عوامل مختلف اجتماع تلاش کنند و رعایت این قوانین ازجمله اصول اولیه حقوق شهروندی محسوب شود.