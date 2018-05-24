دوران مدیران هزینه ای در دستگاه های دولتی به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: با توجه به کمبود اعتبارات هزینه ای که در این جلسه مطرح شد، با شرایط فعلی باید به گونه ای مدیریت کنیم که مشکل خاصی در کشور و استان ایجاد نشود.

وی افزود: کشور در شرایط اقتصادی خاص قرار دارد و با این شرایط موجود حاکم بر کشور دیگر دوران مدیران هزینه ای تمام شده است. مدیران هزینه ای برای کشور مفید و کار آمد نیستند، بلکه هزینه هم دارند. کشور هم اکنون به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند با ابتکار و خلاقیت و مدیریت حساب شده با اعتبارات موجود برنامه ها را پیش ببرند.

آقازاده خاطر نشان کرد: شرایط کشور به گونه ای نیست که هر چه پول نیاز است از خزانه دولت برداشته و هزینه شود و سپس بگوییم همه چیز مرتب است. اگر بخواهیم با این روش مدیریت کنیم، هزینه های جاری همه بودجه کشور را می بلعد و طی چند سال آینده دیگر هیچ سهمی برای اعتبارات عمرانی نخواهیم داشت.

استاندار مرکزی عنوان کرد: در سال جاری با همه مشکلاتی را که در اعتبارات جاری داریم، اما مدیران در ادارات و دستگاه ها هزینه های جاری را معوق نکنند، استانداری هم در این مورد نظارت می کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ممنوعیت به کار گیری نیروهای انسانی در دستگاه ها تصریح کرد: از ممنوعیت به کارگیری و اشتغال نیروهایی که در دستگاه های دولتی از بودجه دولتی استفاده می کنند، استقبال می کنیم. اما آنچه که امروز در جلسه گفته شد، برخی دستگاه های دولتی ممنوعیت هر نوع به کارگیری دارند که این هم منطقی است چراکه برخی از ادارات با تورم پرسنل مواجه هستند.

استاندار مرکزی ادامه داد: در ارتباط با اشتغال تمام تلاش را به کار می بندیم. چراکه هرچه اشتغال در استان ایجاد شود آن هم از مجاری خاص خود در حوزه بخش خصوصی، غیر دولتی و سرمایه گذاری، می تواند محدویتی را که در اعتبارات دولتی شاهد هستیم جبران کند.

آقازاده اظهار داشت: دستگاه های دولتی در این مدت باقی مانده برای جذب اعتبارات ملی تلاش کنند. در گزارش ارایه شده برخی دستگاه ها خوب پیش رفتند و برخی دیگر متاسفانه از برنامه عقب هستند که این دستگاه ها هم باید تلاش کنند و این اتفاق باید تا سی و یکم تیر ماه سال جاری یعنی فرصت جذب اعتبارات تحقق پیدا کند.