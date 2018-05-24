به گزارش خبرنگار مهر، مامه تیام مهاجم سنگالی تیم استقلال که خیلی دیر به این تیم ملحق شد اما خیلی زود توانست اعتماد شفر، تیم استقلال و هواداران آن را جلب کند، باوجود این که گفته می‌شود برای یک فصل دیگر هم با این تیم قرارداد دارد، اما احتمال جدایی اش از جمع آبی پوشان وجود دارد.

تیام اواسط نیم فصل دوم فصل گذشته و با استفاده از سهمیه فیفا و با عقد قراردادی که تاریخ آن تا پایان فصل ۹۸-۹۷ بود به جمع آبی پوشان پیوست. علیرغم این که قرارداد این مهاجم سنگالی تا پایان فصل آینده بود، اما این بازیکن شرطی داشت که در آن قید شده بود در صورت داشتن پیشنهادی خارج از لیگ ایران منوط به پرداخت مبلغی (مثلا دویست هزار دلار) می‌تواند قراردادش را فسخ نماید. شرطی که مدیران باشگاه استقلال در آن مقطع به آن تن دادند تا بتوانند قرارداد این مهاجم را در آن زمان منعقد نمایند.

شاید استقلالی‌ها فکر این را هم نمی‌کردند که این مهاجم آنقدر در این تیم خوش بدرخشد که اینچنین مورد توجه تیم های متمول آسیایی از جمله تیم عربی حوزه خلیج فارس قرار بگیرد. اما ماشین گلزنی استقلال خیلی زود روشن شد و تا پایان مسابقات آنها در آسیا هم خاموش نشد تا آمار فوق العاده گلزنی وی در ایران و آسیا باعث شود خیلی زود دلالان حوزه خلیج فارس به سراغ او بیایند.

آنچه واضح است، تیام با پیشنهادات اغوا کننده‌ای روبرو است. قرارداد او با استقلال چیزی در حدود یک میلیون دلار بود اما رقم پیشنهادی از سوی تیم‌هایی که خواهان وی هستند به مراتب بیشتر از این است. آنقدر بیشتر که تیام را وسوسه کرده تا قید فضای خوب استقلال و محبوبیت نزد هواداران این تیم را هم بزند.

مدیر برنامه‌های ایرانی این بازیکن نیز با تایید وجود این پیشنهادات، اعلام کرده تیام شخصا به تیم استقلال علاقه داشته و اولویت او نیز حضور در این تیم است. بنا بر همین گزارش گویا قرار است مذاکرات مدیران باشگاه استقلال با تیام و مدیر برنامه‌هایش در ترکیه ادامه پیدا کند تا تکلیف نهایی این بازیکنن برای فصل بعد مشخص شود.

احتمال این که تیام تمایل بیشتر به ادامه حضور در استقلال داشته باشد زیاد است چرا که او در تهران زندگی راحتی داشت و به فضای استقلال هم خو گرفته بود. اما در عین حال اختلاف قیمت قرارداد او با پیشنهادات جدیدی هم که دریافت کرده کم نیست.

احتمال این که در این مذاکرات تیام و مدیران استقلال به توافق جدیدی رسیده و با قراردادی که قیمت آن ترمیم شده باشد همکاری جدیدشان را آغاز کنند وجود دارد. چون آنچه مسلم است نه مدیران استقلال و نه شفر هیچ تمایلی به جدایی این مهاجم سنگالی ندارند. و البته از آن مهمتر این که هواداران این باشگاه هم جدایی تیام را بر نمی تابند.