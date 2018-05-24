«وقت نهار» از جشنواره نشویل آمریکا دیپلم افتخار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره نشویل، فیلم «وقت نهار» ساخته علیرضا قاسمی موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین فیلم دانشجویی جشنواره فیلم نشویل آمریکا شد.

جشنواره فیلم نشویل که کار خود را از سال ۱۹۶۹ شروع کرده با اهدای دیپلم افتخار به «وقت نهار» ‌از آن تجلیل کرد.

جشنواره فیلم نشویل امسال از ۱۰ تا ۱۹ ماه می برگزار شد و به مدت ۱۰ روز، چهل و نهمین دوره خود را برگزار کرد.

«وقت نهار» که پیش از این نامزد نخل طلای بهترین فیلم کوتاه هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن بود، فیلمی ۱۶ دقیقه‌ای است و داستان دختر ۱۶ ساله‌ای را روایت می‌کند که در بیمارستان حاضر می‌شود تا جسد مادرش را شناسایی کند.