  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

در ادامه حضورهای خارجی

«وقت نهار» از جشنواره نشویل آمریکا دیپلم افتخار گرفت

«وقت نهار» از جشنواره نشویل آمریکا دیپلم افتخار گرفت

«وقت نهار» دیپلم افتخار چهل و نهمین دوره جشنواره نشویل آمریکا را برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره نشویل، فیلم «وقت نهار» ساخته علیرضا قاسمی موفق به کسب دیپلم افتخار بهترین فیلم دانشجویی جشنواره فیلم نشویل آمریکا شد.

جشنواره فیلم نشویل که کار خود را از سال ۱۹۶۹ شروع کرده با اهدای دیپلم افتخار به «وقت نهار» ‌از آن تجلیل کرد.

جشنواره فیلم نشویل امسال از ۱۰ تا ۱۹ ماه می برگزار شد و به مدت ۱۰ روز، چهل و نهمین دوره خود را برگزار کرد.

«وقت نهار» که پیش از این نامزد نخل طلای بهترین فیلم کوتاه هفتادمین دوره جشنواره فیلم کن بود، فیلمی ۱۶ دقیقه‌ای است و داستان دختر ۱۶ ساله‌ای را روایت می‌کند که در بیمارستان حاضر می‌شود تا جسد مادرش را شناسایی کند.

کد مطلب 4305195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها