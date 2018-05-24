ظرفیت مصرف ترافیک داخلی اینترنت به ۳۰۳ گیگابیت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: در چند روز گذشته که بحث رفع فیلتر توئیتر مطرح شد عده ای به روال همیشگی سراسیمه در رسانه های خود پرسیدند «آنها که به دنبال رفع فیلتر توئیتر هستند برای توسعه شبکه ملی اطلاعات چه کردند؟»

وی با انتشار تصویری از مصرف ترافیک داخلی اینترنت که ۳۰۳.۲۴ گیگابیت بر ثانیه است و نیز ظرفیت مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران که ۲۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه است، گفت: این آمار از مرکز تبادل ترافیک شبکه ملی اطلاعات در تهران اخذ شده است.

جهرمی ادامه داد: این مرکز سال گذشته با ترافیک عبوری ۸ گیگابیت بر ثانیه افتتاح شد اما اکنون به همت جوانانی که هر روز توسط گروه های مختلف موانعی برای آنها ایجاد می شود، به بیش از ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: این به معنی رشد بیش از ۳۷ برابری تبادل ترافیک داخلی در شبکه ملی اطلاعات است.

جهرمی گفت: طبیعتا حضور در عرصه های بین المللی باعث رشد بیشتر محصولات داخلی هم در عرصه رقابت و هم کسب سهم بازار می شود. پس به جوانان اعتماد کنیم.