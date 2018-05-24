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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۲۲:۰۸

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران:

رهروان فتح خرمشهر پیروز میدان مبارزه با استکبار جهانی خواهند بود

رهروان فتح خرمشهر پیروز میدان مبارزه با استکبار جهانی خواهند بود

ورامین- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: رهروان فتح خرمشهر پیروز میدان مبارزه با استکبار جهانی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه پنج شنبه در مراسم ویژه گرامیداشت سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر، که به همت قرارگاه فرهنگی ستاد نماز جمعه و سپاه ناحیه ورامین و با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین، سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی و جمعی از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت، بسیجیان و مسئولان ورامین برگزار شد، طی سخنانی گفت: رزمندگان اسلام بعد از حدود ۱۹ ماه خرمشهر را آزاد کردند.

وی افزود: پیام سوم خرداد این است، که امروز که ترامپ، اروپا، کشورهای استعماری، صهیونیست، منافقین، نفوذی ها، آل سعود، تکفیری ها و فتنه گران در برابر انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایستاده اند، بدانید پیروز این میدان شما هستید و همان هایی که خرمشهر را آزاد کردند، می توانند این انقلاب اسلامی را حفظ کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: باید از خدا بخواهیم، همان گونه که تا دیروز رزمنده بودیم، امروز نیز رزمنده بمانیم و همان گونه که تا دیروز از مرزهای جغرافیایی و اعتقادی کشور پاسداری کردیم، امروز نیز در عرصه جنگ نرم ثابت قدم بمانیم، باید از خدا بخواهیم که تا آخر خط سالم و در رکاب ولایت و رهبری ثابت قدم بمانیم.

محمودی با بیان این که در راه انقلاب بازنشستگی و کنار صحنه نشستن و تماشاگر بودن معنا ندارد، گفت: باید در صحنه باقی مانده و از اسلام و انقلاب دفاع کنیم و این راه نورانی را با تمام قوت ادامه دهیم، مسئولیت شما به عنوان وارثان قیام ۱۵ خرداد به مراتب بیشتر است.

وی افزود: ۵۵ سال پیش پدران و بزرگان شما از مرجعیت و ولایت دفاع کردند و امروز شما در چنین شهری نفس می کشید، باید پای ولایت و مرجعیت بمانیم، خیلی ها دوست دارند، این ارزش ها را با توطئه های فرهنگی از من و شما بگیرند، توطئه اخلاقی و سیاسی می کنند، که جوان انقلابی ورامینی را به جوانی خنثی تبدیل کنند و وظیفه ما دفاع از ارزش ها است و یکی از سنگرهای دفاع از ارزش ها در کنار بسیج و سپاه سنگر نماز جمعه است، باید این سنگرها را قدر بدانیم.

کد مطلب 4305424

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