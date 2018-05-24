مدیران باید تحرک بیشتری برای انجام امور از خود نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال در بودجه کشور تغییرات اساسی صورت گرفته و ویژگی مهم آن مبودجه نویسی مبتنی بر عملکرد است.

وی اضافه کرد: شفافیت در بودجه نویسی، حذف ۱۵۰ ردیف متفرقه، پرداخت بدهی دولت، توجه به تغییر کاربریها، واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی از ویژگی های بودجه امسال است و مدیرانی که در این عرصه موفق عمل کنند باید تشویق شوند.

رئیس کمیسیوت اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش اشتغال روستایی اعتبارات خوبی در بودجه امسال پیش بینی شده اما شاخص ها را خوب تعریف نکرده ایم و برای متقاضیان مشکل ساز شده و بسیاری قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند.

محمدی اضافه کرد: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال روستایی پیش بینی شده و در ازدواج جوانان و بهداشت و درمان هم ردیف خوبی داریم و نمایندگان آماده همکاری بیشتر هم هستند.

نمایندگان پیگیر امور هستند

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با گلایه از برخی مدیران ما استان یادآورشد: واقعا نمی دانیم یک نماینده چه کاری باید انجام دهد که نمی دهد، وقتی با تلاش همه جانبه توانستیم بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح انتقال آب سد طالقان بگیریم و یا برای بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی و شتابگر ملی اقدامات ارزشمندی شده چرا باید کارها سرعت لازم را نداشته باشد.

محمدی بیان کرد: برای فاضلاب های شهری، مجتمع های آبرسانی، مراکز درمانی و آبیاری تحت فشار، اعتبارات صدا و سیما، متروی هشتگرد به قزوین، نمایندگان پیگیر بوده اند ابه نظر می رسد برخی مدیران ضعیف عمل می کنند.

وی گفت: امیدواریم مدیران استان تحرک بیشتری داشته باشند و هر جا مشکل داشتند به نمایندگان منعکس کنند تا ما هم کمک کنیم تا کارها شتاب گیرد.

