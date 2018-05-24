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۴ خرداد ۱۳۹۷، ۱:۳۷

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خبر داد:

تکمیل شبکه فاضلاب منطقه «ماسور» خرم‌آباد تا پایان سال ۹۷

تکمیل شبکه فاضلاب منطقه «ماسور» خرم‌آباد تا پایان سال ۹۷

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از تکمیل شبکه فاضلاب منطقه «ماسور» خرم‌آباد تا پایان سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری لرستان با اشاره به اینکه برخی محلات در لرستان از جمله «ماسور» و «ناصرالدین» از روستا به شهر تبدیل شده اند و مشکل جمع آوری فاضلاب دارند، اظهار داشت: تاکنون ۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه «ماسور» خرم آباد اجرا کرده ایم.

وی یادآور شد: اعتبار صرف شده در این منطقه معادل یک سال اعتبارات بخش فاضلاب استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ کار اجرایی شبکه فاضلاب مناطق «ماسور» و «ناصرالدین» تمام می شود.

کد مطلب 4305462

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