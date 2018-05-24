به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری لرستان با اشاره به اینکه برخی محلات در لرستان از جمله «ماسور» و «ناصرالدین» از روستا به شهر تبدیل شده اند و مشکل جمع آوری فاضلاب دارند، اظهار داشت: تاکنون ۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در منطقه «ماسور» خرم آباد اجرا کرده ایم.

وی یادآور شد: اعتبار صرف شده در این منطقه معادل یک سال اعتبارات بخش فاضلاب استان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۷ کار اجرایی شبکه فاضلاب مناطق «ماسور» و «ناصرالدین» تمام می شود.