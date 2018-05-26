تحریم ماهان در برجام هم برداشته نشد

فرامرز سروی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تحریم‌های اخیر وضع‌شده علیه شرکت هواپیمایی ماهان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اظهار داشت: تحریم‌ها همواره از ابتدای انقلاب، علیه صنعت هوانوردی وجود داشته است و این تحریم اخیر، وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ۴ شرکت هواپیمایی ایران موضوع تازه‌ای نیست.

وی با بیان اینکه حتی پس از برجام هم، شرکت ماهان تحت تحریم باقی ماند، افزود: موافقت‌نامه هسته‌ای ایران با ۶ کشور، مشمول ماهان نشد.

این مقام مسئول در صنعت هوایی تصریح کرد: هیچ گاه انتظار نداشتیم فضای پسابرجام بر هواپیمایی ماهان تأثیر به سزایی بگذارد؛ به همین دلیل هیچگاه هم برای دوره پسابرجام برنامه‌ریزی نکرده بودیم؛ ولی ممکن است برخی شرکت های فعال در صنعت هوانوردی که پس از برجام بر روی دوره بدون تحریم‌ها حساب کرده بودند، با تحریم‌های جدید علیه این شرکت‌ها، دچار مشکل شوند.

وی تأکید کرد: شرکت هواپیمایی ماهان در تمام مدتی که از سوی بازرسان اتحادیه اروپا مورد بازرسی قرار گرفته، بالاترین نمره را کسب کرده و نتوانسته‌اند ارتباطی میان این شرکت هواپیمایی با موضوع حمایت از تروریسم بیابند؛ این در حالی است که هواپیماهای متعلق به ماهان کاملا و ۱۰۰ درصد در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی در حال پرواز هستند و همه استانداردهای بین المللی را رعایت می کند.

این مقام مسئول در ماهان در پاسخ به پرسشی درباره تحریم شدن ۱۲ فروند از هواپیماهای ماهان گفت: هیچ مشکلی برای این تعداد هواپیمای ماهان پیش نیامده و ما همچنان به تمام مقاصد پروازی خود از جمله اتحادیه اروپا پرواز داریم. البته اتحادیه اروپا، هواپیماها و ایرلاین‌ها را از منظر فنی و عملیاتی بازرسی می‌کند. در عین حال، ایراداتی که بازرسان اروپایی به هواپیماها می گیرند، به سه دسته تقسیم می شوند که سختگیرانه ترین آن CAT۳ (ایرادات دسته سوم) است اگر با این نوع ایرادات مواجه شوند و تعداد هشدارها به سقف خاصی برسد، آن هواپیما زمین گیر شده و اجازه پرواز نمی یابد.

وی تصریح کرد: این موضوع هیچ گاه در خصوص ماهان مصداق نداشته و تاکنون ایرادی به هواپیماهای این شرکت از سوی بازرسان اتحادیه اروپا وارد دانسته نشده است؛ ضمن اینکه علی رغم هشدارهایی که روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا به فرودگاه ها و شرکت های هوانوردی دنیا درباره تحریم این شرکت هواپیمایی ایرانی صادر کرد، کوچکترین مشکل و ایرادی برای پرواز به اقصی نقاط دنیا و نشست و برخاست در فرودگاه‌های مختلف جهان نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا درست دو هفته بعد از خروج از برجام، ۴ شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا ایر را تحریم کرد. همچنین این وزارتخانه آمریکایی، دو تن از مدیران ایرلاین های ایرانی و ۳۱ فروند هواپیمای با رجیستر اختصاصی ایران (EP) را تحریم کرد که ۱۲ فروند آن متعلق به هواپیمایی ماهان است.