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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا- ازبکستان

یک نقره و ۶ برنز برای دختران وزنه‌برداری ایران

یک نقره و ۶ برنز برای دختران وزنه‌برداری ایران

در پایان رقابت‌های دسته ۶۱ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، دختران وزنه‌برداری ایران موفق به کسب ۶ مدال برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان، در رده سنی نوجوانان هاجر معینی با مهار وزنه های ۹۰ کیلوگرم در یکضرب و ۱۰۵ کیلوگرم در دوضرب، ضمن کسب مدال‌های نقره یکضرب و برنز دوضرب نوجوانان آسیا، در مجموع نیز به حدنصاب ۱۹۵ کیلوگرم رسید و با کسب یک مدال برنز دیگر، روی سکوی سوم ایستاد.


در رده سنی جوانان هم مریم کشتکار وزنه‌های ۹۴ کیلوگرم در یکضرب و ۱۱۱ کیلوگرم را بالای سر برد و با رسیدن به حدنصاب مجموع ۲۰۵ کیلوگرم هر سه مدال برنز یکضرب، دوضرب و مجموع جوانان آسیا را از آن خود کرد.

دیگر نماینده ما در دسته ۶۱ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان آسیا، یلدا شریفی سده بود که با حدنصاب مجموع ۱۷۱ کیلوگرم (۷۶ یکضرب و ۹۵ دوضرب) عناوین نهم در یکضرب، هشتم در دوضرب و هشتم در مجموع را کسب کرد. شریفی در رقابت‌های آسیای میانه که همزمان با رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا در ۵ وزن برگزار می شود در دوضرب دسته ۶۱ کیلوگرم موفق به مدال برنز شد.

کد مطلب 6913390
سیده فرزانه شریفی

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