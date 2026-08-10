به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی، وحید محمودیفر اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت اداره میراثفرهنگی و با همکاری پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی رباط قرهبیل، ۱۸۴ قطعه سکه تقلبی شناسایی و ضبط شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گرمه افزود: بررسیهای کارشناسی یگان حفاظت نشان میدهد اشیای مکشوفه فاقد اصالت تاریخی بوده و تمامی آنها نمونههای بدل و تقلبی هستند که تحت عنوان سکههای تاریخی و عتیقه عرضه میشدند.
وی ادامه داد: در این خصوص پروندهای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاح ارجاع شده است.
محمودیفر با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی کشور گفت: مقابله با سودجویان و صیانت از هویت تاریخی کشور از اولویتهای اصلی میراثفرهنگی است و در این مسیر با متخلفان مماشات نخواهیم کرد.
نظر شما