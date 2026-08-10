به گزارش خبرگزاری مهر،سامان محمدی در این زمینه اظهار کرد: در پی اعلام آتشسوزی در یک انبار و کارگاه چوببری در ابتدای جاده میاندواب به تبریز، محدوده کوی شبیلو، تیمهای عملیاتی آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: به دلیل گستردگی حریق و مجاورت محل حادثه با چند واحد چوببری دیگر، ۸ دستگاه خودروی عملیاتی از دو ایستگاه و حدود ۴۵ آتشنشان در عملیات اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به واحدهای مجاور مشارکت کردند.
محمدی تصریح کرد: به دلیل شدت حریق، سقف محل حادثه نیز فرو ریخته و حجم بالای چوبهای موجود در زیر آوار، عملیات اطفا و دسترسی به کانونهای حریق را دشوار کرده بود. با این حال، آتشنشانان با تلاش مستمر از گسترش حریق به سایر کارگاههای چوببری جلوگیری کردهاند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب خاطرنشان کرد: علت وقوع آتشسوزی نیز در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.
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