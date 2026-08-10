به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد جامعی عصر دوشنبه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل، ضمن تبریک این روز، از تلاش‌های بی‌وقفه اصحاب رسانه تقدیر کرد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران در آگاه‌سازی جامعه و انعکاس عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: رسانه‌ها به‌ویژه خبرگزاری مهر، فعالیت‌های گسترده‌ای در این حوزه داشته‌اند. ما قدردان زحمات آنان هستیم و تلاش داریم با به‌روزرسانی اطلاعات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سطح تعامل و همکاری را بیش از پیش افزایش دهیم تا بتوانیم در مسیر اطلاع‌رسانی دقیق به مردم شریف استان گام‌های مؤثرتری برداریم.

سرپرست دامپزشکی استان اردبیل در ادامه به مهم‌ترین برنامه سال جاری این اداره کل اشاره کرد و گفت: اجرای فاز اول طرح مبارزه با بیماری تب‌برفکی، یکی از اولویت‌های اصلی ماست. با توجه به خسارت‌های سنگین اقتصادی ناشی از این بیماری در سال‌های گذشته، استان اردبیل امسال در اجرای این طرح، یک ماه پیشگام‌تر از سایر استان‌ها و طرح سراسری کشور عمل کرده و عملیات واکسیناسیون را آغاز نموده است.

جامعی در پایان از تمامی دامداران و همشهریان ساکن در روستاها درخواست کرد تا همکاری لازم را با اکیپ‌های دامپزشکی جهت هرچه بهتر اجرا شدن این عملیات به عمل آورند و ابراز امیدواری کرد که این تعامل و همکاری، منشأ خیر و برکت برای هر دو بخش رسانه و دامپزشکی باشد.