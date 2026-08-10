  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

حملات جدید انصارالله به المخا؛ پالایشگاه جیزان همچنان تعطیل است

حملات جدید انصارالله به المخا؛ پالایشگاه جیزان همچنان تعطیل است

منابع خبری از حملات جدید انصارالله یمن به المخا در استان «تعز» یمن و نیز تداوم توقف فعالیت پالایشگاه «جیزان» در جنوب عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع خبری از حمله جدید انصارالله یمن به المخا در استان تعز یمن خبر می‌دهند.

خبرنگار رسانه سعودی الحدث، به پرواز پهپادهای انصارالله در المخا اشاره و ادعا کرد که پدافندهای ارتش یمن مورد حمایت عربستان در حال مقابله با پهپادها هستند.

همچنین برخی منابع نظامی یمن خبر دادند که پهپادهای انصارالله مواضع ارتش یمن وابسته به عربستان در منطقه بیحان شبوه را هدف قرار دادند.

به گفته این منابع در حمله پهپادی انصارالله به بیحان در استان شبوه یمن ۲ نفر از نیروهای وابسته به ریاض کشته و ۶ نفر مجروح شدند.

پالایشگاه جیزان همچنان تعطیل است

از سوی دیگر شرکت عربستانی آرامکو زمان اولیه ازسرگیری فعالیت پالایشگاه نفت جیزان در جنوب غرب عربستان را که ظرفیت پالایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز را دارد، حدود دو هفته به تعویق انداخته و آن را به ۳۰ اوت سال جاری موکول کرده است

این در حالی است که منابع خبری اعلام کردند که این پالایشگاه از ۲۷ ژوئیه که نیروهای انصارالله یمن به آن حمله کردند، همچنان تعطیل است.

کد مطلب 6913393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها