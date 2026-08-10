به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا قنبری در نشست خبری بعدازظهر دوشنبه با اصحاب رسانه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، امیدبخشی، تبیین و آگاهی‌رسانی را رسالت خبرنگاران دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در ماه‌های محرم و صفر اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم امسال، هم‌زمانی اجتماعات «اقتدار و صلابت» با ایام محرم بود که این پرسش مطرح شد که هیئت‌های مذهبی چگونه می‌توانند در هر دو عرصه نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: همه تلاش ما بر این بود که دوگانگی بین هیئت‌ها و اجتماعات ایجاد نشود؛ از این رو هیئت‌های مذهبی پای کار آمدند و برنامه‌های عزاداری خود را در سه بخش پیش از اجتماعات «اقتدار»، حین آن و پس از آن برگزار کردند تا مردم بتوانند هم در مراسم عزاداری محرم و هم در اجتماعات حضور یابند.

قنبری با بیان اینکه مواکب مردمی و هیئتی به عنوان سنگر تبیین و غلبه اجتماعی، از همان ابتدا چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در ماه رمضان نقش‌آفرینی کردند، تأکید کرد: پس از فتنه دیماه، دشمن می‌خواست در ذهن جوان ما اینگونه القا کند که کار نظام اسلامی به پایان رسیده است؛ اما مواکب ما با حضور خود، ابتدا این غلبه اجتماعی را ایجاد کردند که این القائات، صرفاً توهمات دشمنان است.

وی افزود: مواکب ما این القای دشمن مبنی بر به حاشیه رفتن جامعه مذهبی را نیز از میان برداشتند و این نقش پررنگ هیئت‌های مذهبی بود که تلفیق مناسبی میان محرم و اجتماعات «اقتدار» ایجاد کرد و هر دو به خوبی و توأمان برگزار شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه نخل‌برداری در زمان وداع با پیکر رهبر شهید، به ویژه در شاهرود، یک اتفاق ویژه بود، ابراز داشت: شاهرودی‌ها اوج ارادت خود را با این حرکت که در سراسر ایران بی‌سابقه بود، به نمایش گذاشتند.

قنبری با بیان اینکه مردم استان چه در مراسم محرم و چه در وداع با رهبر شهید انقلاب در میدان حضور یافتند، این حضور را نشان‌دهنده نقش‌آفرینی درخشان هیئت‌های مذهبی دانست و تصریح کرد: آیین‌های مرتبط با محرم و صفر امسال باشکوه‌تر از همیشه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب، هیئت‌ها را کانون جهاد تبیین می‌دانستند، اظهار داشت: امروز شاهد هستیم که هیئت‌ها در این جنگ تحمیلی سوم، به خوبی نقش تبیینی خود را ایفا کرده‌اند و این نقش‌آفرینی را امسال در سراسر استان سمنان، از ابتدای جنگ تا کنون، شاهد بوده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه محرم امسال حال و هوای خونخواهی رهبر شهید را داشت، تأکید کرد: بر اساس برآوردها، ۶۰ درصد هیئت‌های مذهبی استان از شعارهای تعیین‌شده برای ایام، نظیر «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» استفاده کردند که این شعارمداری نشان می‌دهد هیئت‌ها مسیر درستی را طی می‌کنند.

قنبری همچنین به برگزاری بیش از ۱۰۰ کرسی تلاوت قرآن در استان اشاره کرد و گفت: طرح «زندگی با آیه‌ها» نیز با انتخاب ۱۲ آیه محوری با مضامین ایستادگی و نصرت الهی طراحی و با استقبال مردم اجرا شد.

وی تصریح کرد: همچنین در ایام اربعین، دلدادگان حسینی با راه‌اندازی قریب به ۶۰۰ موکب در ۳۴ نقطه شهری و روستایی، صحنه باشکوهی از ارادت خود به سالار شهیدان را به نمایش گذاشتند.