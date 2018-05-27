خطر بازگشت بیماری گواتر با مصرف نمک‌ های تقلبی دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی، با بیان اینکه عرضه نمک‌ های تقلبی بدون ید با عنوان «نمک دریا» موجب بازگشت بیماری گواتر در کشور خواهد شد، گفت: نمک ‌های غیراستاندارد توسط افراد سودجو به‌ صورت زیرپله ‌ای، زیرزمینی و قاچاقی تهیه می ‌شوند و با تبلیغات گمراه کننده و هزینه ای گران تر عرضه می شوند.

وی با اشاره به اینکه به‌ طور قطع با این متخلفان برخورد قانونی می‌ شود اظهار کرد: نمک دریا مورد تایید وزارت بهداشت نیست و آنالیز این نوع نمک‌ ها در آزمایشگاه مشخص کرده که علاوه بر نداشتن ید، درجه ناخالصی زیادی دارند و آلوده به فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک و کادیوم هستند.

عبداللهی گفت: تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌ های تقلبی، برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیرویید را تهدید می‌ کند، چراکه علاوه بر مکان های غیرمجاز، این نمک ها در عطاری ها نیز به فروش می رسد و مردم نیز با این تصور که نمک های دریا خاصیت درمانی دارد، آنها را مصرف می کنند، درحالیکه نمک های دریا مصرف خوراکی ندارد.

وی با بیان اینکه رسانه ها و صدا و سیما در امر فرهنگسازی صحیح نقش به سزایی دارند، افزود: در برنامه های آشپزی، تغذیه ای و آموزشی باید تاکید شود که مردم نمک یددار تصفیه شده بسته بندی مصرف کنند و خانواده‌ ها نیز باید نسبت به مصرف نمک یددار تصفیه‌ شده حساس شوند و آن را در ظرف ‌های در بسته نگهداری کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه نظارت بر عطاری ها برعهده وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: این موضوع از طریق دبیرخانه شورای عالی سلامت و کارگروه صیانت از سلامت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ایران به‌ عنوان کشور عاری از کمبود ید در منطقه مدیترانه غربی شناخته شده است، ادامه داد: شیوع گواتر در کشور هر ۵‌ سال یک‌ بار بررسی می شود، درحال حاضر ایران در منطقه از نظر شیوع گواتر، عاری از گواتر است و در منطقه به‌ عنوان نمونه معرفی شده است، کشورهای منطقه، ایران را به‌ عنوان الگو قرار داده و حتی برای گذراندن دوره‌ های آموزشی نیز به ایران سفر کرده و برنامه‌ های پیشگیری ایران را الگوبرداری می ‌کنند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: لازم است مادران باردار پس از زایمان، نوزادان خود را به مراکز غربالگری دولتی بیاورند.

عبداللهی افزود: منظور از استفاده از نمک یددار، مصرف زیاد نمک نیست، زیرا اکنون ۳ برابر حد استاندارد در کشور نمک مصرف می‌ شود و کشور با بیماری‌ های قلبی و عروقی و پرفشاری خون روبه‌ رو است، بنابراین مردم باید نمک به مقدار کم اما از نوع استاندارد و یددار استفاده کنند.

وی اظهارداشت: آب و خاک ایران از لحاظ داشتن ید فقیر بوده و بنابراین مردم نیز در معرض ابتلا به کمبود ید قرار دارند، باید ید را به مردم برسانیم و اگر این کار را انجام ندهیم با عوارض متعددی از جمله گواتر مواجه خواهیم شد و گواتر ممکن است راه تنفسی را ببندد یا در بلع اختلال ایجاد کند، البته گاهی هم ممکن است علامت خاصی نداشته باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: هیپوتیرویید (کم‌کاری تیرویید) از دیگر مشکلات کمبود ید در بدن است، این بیماری با علایمی مانند تنبلی، بی‌ حالی، خشکی پوست، یبوست، اضافه‌ وزن و عدم تحمل سرما همراه است.

وی با اشاره به اینکه کمبود ید در دوران بارداری موجب ابتلای کودک به عقب‌ماندگی ذهنی و جسمی نوزاد می‌ شود، گفت: کمبود ید در مادران باردار موجب کاهش بهره هوشی کودک شده و در صورت کنترل نشدن آن در نوزادان، توسعه کشور به خطر می افتد، کمبود ید همچنین باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و به‌ دلیل کاهش مقاومت بدن، احتمال ابتلا به بیماری و مرگ و میر کودکان بیشتر می‌ شود.