مجید پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان خبر داد و ابراز داشت: هدف از برگزاری این همایش شناساندن ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شاهرود با تمدن چند هزارساله است که معرفی آن در سطح کشور و جهان با توجه به حضور مهمانان و نهادهای فرهنگی مانند یونسکو انتظار میرود بتواند به توسعه فرهنگی و اقتصادی شهر به لحاظ گردشگری کمک کند.
وی بابیان اینکه شاهرودبه لحاظ فرهنگی، تاریخی و حتی درزمینهٔ گردشگری عرفانی و فرهنگی به دلیل وجود دو عارف بزرگ بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی قابلیتهای بیشماری دارد، افزود: حاصل کمک مسئولان در برگزاری یک رویداد بزرگ فرهنگی در نهایت نتیجه خوبی برای توسعه فرهنگی شهر به دنبال خواهد داشت.
مسئول انجمن دوستداران حافظ در شاهرود از حضور مدیران ارشد و کارشناسان یونسکو برای تسریع در عملیاتی کردن پرونده ثبت جهانی آثار تاریخی شاهرود خبر داد و ابراز داشت: مهمان اصلی این همایش خانم اسین چلبی نواده بیست و پنجم مولانا خواهد بود که هماکنون عهدهدار ریاست بنیاد جهانی مولانا است، وی مدتها برای حضور در شاهرود ابراز علاقه کردند که خوشبختانه این مهم در این همایش میسر شد.
پازوکی در ادامه تصریح کرد: شکلگیری عرفان ایرانی اسلامی که با مولانا به اوج خود میرسد در این منطقه رقم خورده است و ضمن قرار گرفتن شاهرود و بسطام در مسیر تاریخی هجرت مولانا، این علاقه و اشتیاق در خانم اسین چلبی ایجاد و طی مکاتباتی این دعوت رسمی از وی به عمل آمد.
وی بابیان اینکه علاوه بر نواده مولانا افرادی نظیر دکتر محمدعلی موحد پژوهشگر، استاد دانشگاه مولانا شناسی، استاد شهرام ناظری، خانم فروزنده اربابی ایرانشناس از فعالان فرهنگی و دکتر سبحانی و حسامالدین سراج از اساتید برجسته دانشگاه نیز حضور دارند، افزود: اوایل قرن هفتم که خاندان مولانا از بلخ به سمت آسیای صغیر مهاجرت کردند مسیر عبور آنها منطقه شاهرود بود و حتی در این منطقه اقامت داشتند، مولانا از نیشابور، قومس و بسطام گذر و سپس به سمت قونیه رفتند.
دبیر همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان بابیان اینکه به دنبال ارائه منابع علمی، فرهنگی و تاریخی شهرستان شامل گسترهای از عالمان و عارفان اندیشمندان بزرگ هستیم، ابراز داشت: بازدید از مناطق تاریخی بهمنظور جلب مشارکت سرمایهگذاری برای ایجاد خط توریستی بین شاهرود و شهرهای ایران و جهان از مهمترین اهداف این رویداد فرهنگی در شهرستان محسوب میشود که حضور این افراد شاخص و برجسته فرهنگی درنهایت به رونق اقتصادی شهر کمک خواهد کرد.
پازوکی اضافه کرد: انجمن دوستداران حافظ سال گذشته همایش عطار نیشابوری، روز جهانی حافظ، سلسله برنامههایی در بزرگداشت مولانا و شمس، گرامی داشت محمدعلی جمالزاده پدر داستاننویسی ایران، بزرگداشت سعدی را در دانشگاه بهشهر، بزرگداشت فردوسی را در کارنامه خود دارد که این سمینارهای ادبی نیز هم اکنون بهصورت دائم در حال برگزاری است.
همایش میراث جهانی شاهرود، بسطام، خرقان به همت انجمن دوستداران حافظ در شاهرود ۳۰ و ۳۱ خردادماه سال جاری در محل تالار شقایقهای دانشگاه صنعتی میزبان فرهنگ دوستان شعر و ادب فارسی خواهد بود.
در برگزاری این همایش کمیسیون ملی یونسکو ایران، موسسه میراث مکتوب، سازمان فرهنگی اکو شامل نمایندگان فرهنگی ۱۰کشور منطقه همکاری دارند.
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