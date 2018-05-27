به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه ۹۶ بود که «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» خبر از برگزاری دومین دوره جشنواره مطبوعاتی این انجمن داد و برای اعلام جزئیات بیشتر این جشنواره، نشستی خبری ترتیب داد و «حسن ضابطی» هم با عنوان «دبیر دومین جشنواره مطبوعاتی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران» به ارائه این جرئیات پرداخت.

در روزهای برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مصلای امام خمینی (ره) در آبان ماه ۹۶، دبیر این جشنواره در آخرین ارتباط رسانه‌ای خود با خبرنگاران با موضوع جشنواره یادشده، در گفتگویی با خبرنگار مهر از تمدید مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران خبر داد.

ضابطی در آن مصاحبه با بیان اینکه بالغ بر ۲۰۰۰ اثر در رشته‌های مختلف جشنواره به دبیرخانه آن رسیده است، ابراز امیدواری کرده بود که در بهمن‌ماه سال ۹۶ مراسم اختتامیه دومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شود.

«محمدمهدی دانی» رئیس انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران امروز یکشنبه ۶ خرداد و پس از ۴ ماه از زمان نهایی وعده داده شده برای برگزاری این جشنواره، درباره علت این تاخیر به خبرنگار مهر گفت: می‌پذیرم که روند داوری این جشنواره اندکی طولانی شد؛ البته این مسئله به خاطر تعداد زیاد آثار ارسالی و طولانی شدن فرآیند داوری آنها بوده است.

وی افزد: حدود ۳۷۰۰ اثر به دبیرخانه دومین جشنواره مطبوعاتی انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران رسید و در حال حاضر کار داوری نهایی ۴ رشته از ۱۰ رشته مورد بررسی، باقی مانده و البته در حال انجام است.

دانی بدون نام بردن از داوران مراحل میانی این جشنواره، از فریدون صدیقی، احمد توکلی، علی‌اکبر قاضی‌زاده و مجید رضائیان به عنوان داوران مرحله نهایی بخش رسانه‌های مکتوب جشنواره یادشده نام برد و درباره زمان برگزاری آن هم گفت: نظر ما بر این است که این جشنواره را مصادف با روز خبرنگار (۱۷ مرداد) برگزار کنیم.

یادآوری می‌شود، در فراخوان منتشرشده برای شرکت در این جشنواره، از روزنامه‌نگاران دعوت شده بود آثار خود را که در بازه زمانی زمانی ابتدای مهر ۹۵ تا انتهای شهریور ۹۶ منتشر شده است، در رشته‌های تیتر، خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، کاریکاتور، عکس، طرح و تصویرسازی و بخش ویژه با موضوع «اقتصاد مقاومتی» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. هر فرد می‌توانست ۵ اثر خود را در یک یا چند رشته به دبیرخانه جشنواره ارسال کند به شرط آنکه مجموع آثار ارسالی بیش از ۵ اثر نباشد. متقاضیان شرکت در این جشنواره می‌توانستند علاوه بر ارسال ۵ اثر خود برای شرکت در این جشنواره، ۵ تیتر منتخب خود را نیز ارسال کنند.