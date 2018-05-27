به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در جلسه درس اخلاق که در دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد با بیان اینکه دنیاطلبی از مهم‌ترین آفت‌ها و آسیب‌های زندگی است گفت: آفت و آسیب دنیاطلبی به قدری زیاد است که در قرآن کریم بارها بر ترک این مسئله تأکید شده است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریمی در خصوص بی‌ارزش بودن دنیا افزود: مسلمانان باید ایمان و اعتقاد واقعی داشته باشند و دستورات خداوند عمل کنند چراکه در پذیریش امر الهی هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست و حتی اگر سختی نیز وجود داشته باشد باید دستورات الهی را اجرا کنیم.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به دستورات الهی موجب می‌شود انسان به عذاب دچار شود خاطرنشان کرد: زندگی دنیوی مقدمه‌ای برای رسیدن به سعادت در زندگی اخروی است و اینکه برخی افراد گمان می‌کنند که جمع بین دنیا و آخرت ممکن نیست،‌ یک تصور اشتباه است.

وی ادامه داد: متأسفانه دغدغه برخی افراد تنها دنیا است و به آخرت توجهی ندارند در حالی که ترجیح دادن امور دنیوی موجب می‌شود که انسان به سعادت نرسد، افراد دنیا پرست تنها به فکر لذت‌های دنیوی هستند و براساس آیات قرآن افرادی که دنیاپرستی برای آن‌ها ملکه شده‌ باشد، دچار عذاب الهی می‌شوند.

آیت‌الله مصباح یزدی در پایان با بیان اینکه در قرآن کریم از منافع دنیوی به صورت تحقیرآمیز یاد شده است، گفت: بر اساس آیات قرآن کریم، اگر مصلحت و حکمت الهی نبود، تمام نعمت‌های دنیوی به کافران داده می‌شود چراکه مادیات ارزش ندارند.