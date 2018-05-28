دستگیری ۲ تیم که قصد ایجاد ناامنی در مراسم ارتحال امام(ره) داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد یزدی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات انجام شده برای برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) گفت: امسال هماهنگی های بیشتری برای توزیع افطاری بین زائران حرم امام (ره) انجام شده است.

وی از هماهنگی کمیته های بهداشت، راهنمایی و ... خبر داد و افزود: از زائران عزیز می خواهیم که به توصیه های مامورین انتظامی بیش از پیش توجه کنند، تلاش ما هم این است که مشکلی پیش نیاید و مراسم امسال با شکوه بیشتر و با حضور امام عزیزمان، حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شود.

فرمانده سپاه محمد رسوال الله(ص) تهران با بیان اینکه امنیت مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) از مرزهای کشور تا حرم برقرار شده است، گفت: دو تیم که درصدد ایجاد ناامنی در مراسم ارتحال امام(ره) برآمده بودند، دستگیر شدند.

وی افزود: دشمن از آمادگی ما با خبر است و می داند، در صورت اقدام برای ایجاد ناامنی با سیلی محکمی جلوی آن ها خواهیم ایستاد.

پیش بینی بالغ بر ۵۰۰ هزار زائر در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

یزدی با بیان این که نگرانی عمده ای برای برقراری امنیت در مراسم سالروز ارتحال امام (ره) وجود ندارد، تاکید کرد: همه مسائل امنیتی را با تجمیع کارهایی که انجام دادیم، می توانیم کنترل کنیم و جای نگرانی نیست.

فرمانده سپاه محمد رسوال الله(ص) تهران با بیان این که با توجه به ماه مبارک رمضان زائران از راه های دور کم تر برای شرکت در مراسم ارتحال امام(ره) اقدام می کنند، گفت: پیش بینی ما این است، که تعداد زائران امسال نیز مانند سال های گذشته باشد و مطمئنیم بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در این مراسم شرکت خواهند داشت.