لشکر جوانان مؤمن و انقلابی وارد میدان مطالبه آرمانهای انقلاب شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در نشست صمیمانه، پرشور، پرنشاط و 3 ساعته صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکلهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و صنفی دانشجویان دیدگاهها، انتقادها، پیشنهادها و مطالبات خود را از سه قوه و دستگاههای مختلف بیان کردند.

در این دیدار که عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای «روحیه جوانی، احساس هویت اثرگذار ، انگیزه های ایمانی و آرمانی جریانهای دانشجویی و مطالبه‌گری آرمانها» را مایه امید به آینده خواندند و بر ضرورت «انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن» البته با توجه به ظرائف و لوازم آن تأکید و خاطرنشان کردند: باید با توجه به ظرفیتها و امکانات کشور، حرکت پرافتخار به سمت آرمانها را با قدرت و شتاب بیشتر ادامه دهیم.

رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود، دیدار امروز و صحبتهای دانشجویان را که شامل مسائل متنوعی از موضوعات کشور و در بردارنده پیشنهادها، گله ها و اعتراض ها بود، جلسه ای به معنی واقعی دانشجویی خواندند و گفتند: مهمترین و برجسته ترین نتیجه این جلسه، نمایان شدن روحیه و حرکت پرنشاط، زنده و با انگیزه در میان دانشجویان با گرایش های مختلف است و این فضای واقعی، برخلاف القائات دشمنان و بیگانگان و برخی عناصر داخلی درباره افسردگی و یأس و ناامیدی در دانشگاههاست.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: وجود چنین روحیه ای موجب می شود دانشجو احساس اثرگذاری کند و بر مبنای همین احساس، سخن بگوید و مطالبه کند.

ایشان با اشاره به سخنان دانشجویان در این دیدار و اعتراض آنان به بسیاری از مسائل کشور، بیشتر این اعتراض ها را وارد دانستند و در عین حال خاطرنشان کردند: تحقق آرزوهایی که از طرف جوانان پرشور به راحتی بیان می شوند، با در نظر گرفتن واقعیات به این سادگی ها امکان پذیر نیست بلکه نیازمند کار و تلاش و برخی مقدمات است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: یکی از مقدمات لازم برای تحقق آرزوها، حضور جوانان پرشور و با انگیزه در صحنه و فکر و تلاش آنها برای برطرف کردن مشکلات است.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بعضی انتقادهای دانشجویان درخصوص برخی نهادها اشاره کردند و گفتند: مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: راه حل اساسی برای برطرف کردن عیوب و مشکلات در برخی دستگاهها همچون صداوسیما، تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاهها است و من به آنها در این خصوص تأکید کرده ام.

ایشان با تأکید بر اینکه حرکت نظام اسلامی و کشور، بدون هیچ تردیدی رو به جلو است، گفتند: بارها گفته ام که آینده بهتر از امروز و متعلق به جوانان است اما لازمه آن، باقی ماندن در صراط مستقیم و حرکت مستمر و خستگی ناپذیر است.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: این دیدار دانشجویی حامل یک بشارت و امیدواری بزرگ یعنی وجود جریانی از دانشجویان با ایمان، با غیرت و با انگیزه و مصمم در دانشگاههاست.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین خصوص تأکید کردند: با توجه به این واقعیت، باید کسانی که نسبت به آینده و دانشگاهها سخن از یأس و ناامیدی می گویند، تفکر خود را تصحیح کنند.

ایشان در ادامه وارد بحث اصلی خود یعنی چگونگی «انقلابی بودن، انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن» شدند.

رهبر انقلاب اسلامی ابتدا به تبیین مراحل پنجگانه انقلاب پرداختند و گفتند: یک تفکر غلط از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشت مبنی بر اینکه انقلاب، بعد از تشکیل نظام به پایان می رسد و باید به سراغ شکل دهی نهادها و دیوان‌سالاری رفت. این تفکر غلط، انقلاب را به معنای تنش، نزاع و کارهای غیرقانونی می داند.

حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل «نظام انقلابی و اسلامی» را مرحله دوم برشمردند و افزودند: نظام انقلابی و اسلامی، اهداف، آرمانها و ارزشهایی دارد که تحقق آنها نیازمند مرحله سوم یعنی شکل گیری «دولت انقلابی» است، دولتی که ارکان نظام اسلامی را باور داشته باشد.

ایشان با تأکید بر اینکه با عملکرد صحیح دولت اسلامی و انقلابی و محقق شدن آرمانها، مرحله چهارم یعنی «جامعه اسلامی و انقلابی» شکل می گیرد، گفتند: نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی زمینه ساز پنجمین مرحله یعنی ایجاد «تمدن انقلابی و اسلامی» خواهند شد، بنابراین انقلاب هیچگاه تمام شدنی نیست و همواره ادامه دارد.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به بیان آرمانهای نظام اسلامی و انقلابی پرداختند و خاطرنشان کردند: یکی از این آرمانها که بسیار مهم است، «عزت ملی» یعنی احساس افتخار ملی مبتنی بر واقعیات متن جامعه و نه متکی بر توهمات و تصورات است.

حضرت آیت الله خامنه ای، «اعتماد به نفس ملی»، «استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» و «آزادی» اعم از «آزادی اندیشه، بیان و عمل» را از دیگر آرمانهای نظام اسلامی برشمردند و گفتند: اگر آزادی نباشد، رشد معنوی و پیشرفت جامعه وجود نخواهد داشت اما همین آزادی نیازمند قانون و چارچوب است زیرا در غیر این صورت، منجر به ولنگاری خواهد شد که نمونه های آن در دنیای غرب موجود است.

حضرت آیت الله خامنه ای، «استقرار عدالت»، «پیشرفت مادی و تمدنی به برکت فناوری»، «رشد اخلاق معاشرتی» و «آماده سازی فضا برای رشد معنویت و رهایی از بردگی شهوت و غضب» را از دیگر آرمانها دانستند و خاطرنشان کردند: تحقق این آرمانها در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند یک حرکت بلند مدت و مبتنی بر آگاهی و هوشیاری است.

ایشان تأکید کردند: انقلاب بدون آرمانها و بدون استمرار در واقع فقط تغییر مدیریت کشور از افرادی به افراد دیگر خواهد بود، بنابراین باید حرکت به سمت آرمانها ادامه یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی بخش دوم از سخنان خود با تأیید احساس و روحیه مطالبه گری دانشجویان در زمینه آرمانها گفتند: من از مسائل جامعه از راههای مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمانها پیشرفت کرده است.

ایشان افزودند: حتی در زمینه عدالت اگرچه در مقایسه با پیشرفت مورد انتظار، عقب ماندگی داریم اما در همین عرصه نیز پیشرفتهای خوبی داشته ایم که مقایسه ویرانی ها و عقب افتادگی‌های زمان طاغوت با اوضاع فعلی، این مسئله را اثبات می کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، آزادی های جاری در کشور را در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و مجازی غیرقابل مقایسه با خفقان رژیم ستم شاهی برشمردند و گفتند: ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمی شود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخشهای خبری شکایت می کنند.

رهبر انقلاب با یادآوری پیشرفتهای ملموس و عینی در زمینه های علم و فناوری افزودند: در زمینه آرمانها نیز چنین پیشرفتهایی داشته ایم البته نباید به این حد قانع باشیم بلکه باید با توجه به ظرفیتها و امکانات کشور، این حرکت پرافتخار را با قدرت و شتاب بیشتر ادامه دهیم.

سخنان حضرت آیت الله خامنه ای در جمع هزاران دانشجو با بررسی عوامل و موانع پیگیری آرمانها ادامه یافت.

ایشان «حکومت انقلابی» و «دولت انقلابی» به معنای مجموعه مدیریتی کشور را از عوامل تحقق آرمانها خواندند و افزودند: اگر در این عامل مهم اختلال ایجاد شود، حتماً در مسیر انقلاب با مشکل مواجه خواهیم شد.

رهبر انقلاب قشرهای اثرگذار از جمله دانشگاهیان، حوزویان، هنرمندان و دانشمندان را از دیگر عوامل تسریع در حرکت به سمت آرمانها برشمردند و گفتند: نیروهای جوان به عنوان پیشران و لکوموتیوِ حرکت عمومی کشور می توانند در تحقق آرمانها نقش مهمی داشته باشند.

«روحیه امید، عزم و برنامه ریزی» از دیگر مسائلی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در بحث عوامل پیشرفت آرمانها به آنها اشاره کردند.

ایشان در همین زمینه خاطرنشان کردند: کسانی که یأس و نومیدی به جامعه پمپاژ می کنند، ممکن است دشمن نباشند اما حتماً کار آنها، همان کار دشمن است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین موانع تحقق آرمانها به یک نکته خاص پرداختند و گفتند: برخی می گویند چرا رهبری همه مشکلات را گردن امریکا و انگلیس خبیث می اندازد، این یک برداشت اشتباه است چرا که بنده بیشتر مشکلات و موانع را داخلی و درونی می دانم که البته دشمنان از آنها سوءاستفاده می کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای، «درست نفهمیدن مسائل کشور و مسئله انقلاب» را از جمله موانع تحقق آرمانها دانستند و تأکید کردند: دانشجویان و عناصر فکریِ مؤمن و انقلابیِ حوزه و دانشگاه روی این موضوع کار کنند.

رهبر انقلاب «درست نشناختن محیط» و «اشتباه گرفتن جبهه دوست و دشمن» را از دیگر موانع استمرار حرکت به سمت آرمانها خواندند و افزودند: «بی ارادگی، تنبلی و بی صبری» نیز موجب کندی این حرکت می شود.

ایشان در همین زمینه افزودند: در مقابل «خشم انقلابی»، «صبر انقلابی» هم داریم بگونه ای که امیرمؤمنان نیز به عنوان مظهر کامل و تام و تمام عدالت در مواقعی صبر پیشه می کرد.

«سرگرم نشدن به مسائل و بهانه های اختلاف انگیز و ویران کننده» و نیز «درگیر حاشیه ها نشدن» از دیگر توصیه های مؤکد رهبر انقلاب بود.

ایشان به عنوان مثال درباره اصلی شدن حاشیه ها گفتند: در مسئله فضای مجازی و فلان پیام رسان، یک کاری باید انجام بگیرد و یک کاری هم در حال انجام است اما پرداختن افراطی و تفریطی به این مسئله، مصداق درگیر شدن با حاشیه هاست.

رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح موانع درونی تحقق آرمانها، به تبیین موانع بیرونی این روند پرداختند.

«تزریق ناتوانی و نومیدی به جامعه ایران»، «القاء مردمسالاری واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری»، «تبیین های دروغ و غیرواقعی و تحریف حقایق تاریخی از جمله درباره رژیم فاسد، وابسته، دیکتاتور و بشدت ضعیف ستم شاهی»، «کوچک جلوه دادن پیروزی‌ها و برجسته کردن نقاط ضعف»، «کارشکنی و تحریم» از جمله عوامل بیرونی بود که حضرت آیت الله خامنه ای آنها را مانع شتاب گرفتن تحقق آرمانها برشمردند.

ایشان در همین زمینه به یک روال غلط یعنی منتسب کردن ضعفهای مدیریتی به نظام اشاره کردند و افزودند: برخی، کارهای غلط بعضی مدیران را با هیاهو به همه مجموعه مدیریتی کشور تعمیم می دهند و حتی آن را به نظام اسلامی منتسب می کنند تا نظام را زیر سؤال ببرند که باید بشدت به این مسئله توجه داشت.

رهبر انقلاب در نوعی جمع بندی از سخنانشان به دانشجویان خاطرنشان کردند: نظام در میانه کارزار عظیمی قرار دارد و شما که در وسط این کارزار همه جانبه هستید، باید این رویارویی را احساس و درک کنید و با شناخت طرف مقابل، وظایف انقلابی خود را بشناسید و به آنها عمل کنید.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: انقلابی گری به معنای «مشی صحیح، عاقلانه، شجاعانه و پرانگیزه» فقط در بستر نظام اسلامی معنادار و امکان پذیر است، بنابراین کسانی که نظام و بنیانها و ارزشهای آن را زیر سؤال می برند و تخریب و ساختار شکنی می کنند، در واقع در حال ویرانگری هستند، نه انقلابی گری.

رهبر انقلاب اسلامی، تکرار و تأکید بر آرمانها در جامعه و مطالبه گری آنها را بسیار ضروری خواندند و خاطرنشان کردند: اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضد انقلاب به افکار عمومی، با برجسته کردن و مطالبه گری آرمانی روبرو نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد.

ایشان تأکید کردند: لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، صراحت و شجاعت در مطالبه آرمانها را با همان زبان ویژه جوانان مؤمن و انقلابی، کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: باید در افکار عمومی اشرافی‌گری و وابستگی فکری نفی و طرد شود.

ایشان ترجیح کالاهای خارجی به ایرانی را یک مشکل جدی ذهنی در جامعه دانستند و افزودند: باید تحرک و تحولی فکری و قوی شکل بگیرد تا برداشت غلط بهتر بودن جنس خارجی از ذهن ها پاک شود.

رهبر انقلاب، «مطالبه سبک زندگی اسلامی- ایرانی» و «مقابله با لاابالی‌گری، تنبلی، بی هویتی و دین ستیزی» را از دیگر ضروریات حرکت انقلابی دانشجویی خواندند و تأکید کردند: البته همه این ضروریات باید با حوصله، هوشمندی و صبر انقلابی انجام شود.

در ابتدای این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، آقایان:

- فرشاد متبوع، دانشجوی دکترای مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

- حسین اخگرپور، دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

- اسماعیل کوهی مقدم، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت

- محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی

- سید محمدعلی واردی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران

- حسن بکتاشی، دبیر اتحادیه دوم دانشگاه آزاد اسلامی

- سیدمهدی خلیق رضوی، دکترای علوم شناختی

- محمد رضاپور، نماینده کانون‌های فرهنگی و هیأت‌های مذهبی

- محمدرضا گلرو مفرد، دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل

و خانم‌ها:

- حسنا جمشیدی، مسئول گروه جهادی دندان‌پزشکی

- و سحر مهرابی، عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم

به مدت ۲ ساعت دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند. مهمترین محورهای سخنان دانشجویان به این شرح است:

- لزوم وجود مدیران جسور برای بهره برداری از فناوری‌های نوین و صنایع پیشران

- انتقاد از وجود قوانین پیچیده و ضد تولید

- تأکید بر اینکه راه حل مشکلات کشور اتکا به توان داخلی و اعتماد به جوانان است

- پیشنهاد استفاده از گروههای جهادی به عنوان مُعینِ دستگاه‌ها در محرومیت‌زدایی

- انتقاد از ترویج تئوری‌های غربی و غفلت از معیشت مردم

- لزوم اصلاح ساختاری و جوان‌گرایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

- انتقاد از برخی روشها و تصمیمات در قوه قضائیه

- لزوم ایجاد سازوکار قانونی برای بیان اعتراضات قانونی و جلوگیری از سوء استفاده ضدانقلاب

- انتقاد از نبود عدالت رسانه‌ای و ضریب ندادن به مشکلات و مطالبات مردم بویژه مستضعفان در صداوسیما

- لزوم مشارکت دانشجویان در عرصه تصمیم سازی

- مطالبه جایگزینی نسل فعلی به جای نسل قبلی در مسئولیت‌ها

- لزوم احیای قانون اساسی و اجرای همه بندهای آن

- تاکید بر اینکه سوء مدیریت بیشتر از تحریم به کشورضربه می‌زند

- توجه به اصلاح نظام وظیفه و لزوم بازاندیشی در موضوع سربازی نخبگان