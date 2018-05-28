۳۰۰نفر در کلاردشت دچار عفونت گوارشی شدند/احتمال آلودگی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جنیدی، افزود: تا کنون ۲۳۰ نفر به بیمارستان قائم و ۷۰ نفر نیز به درمانگاه ها و مطب های پزشکان شهرستان کلاردشت مراجعه کرده اند و ۵ نفر بر اثر عفونت های گوارشی بستری بودند که خوشبختانه ترخیص شدند و دانشگاه علوم پزشکی مازندارن در وضعیت آماده باش قرار دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات سال های اخیر و علائم این عفونت ها در مردم، منشا این بیماری احتمالا آب و ویروس است چراکه اپیدمی های مشابهی مانند این اپیدمی در سال های گذشته وجود داشته و از همکاران مان در استان مازندران خواستیم که نمونه برداری از آب را انجام دهند تا پس از آزمایشات مشخص شودکه منشا این عفونت آب است یا خیر.

جنیدی در پایان یادآور شد: علائم این عفونت های گوارشی، بروز اسهال، استفراغ و حالت تهوع است که به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه می کنند.