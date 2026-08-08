به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سید جواد حسینی، به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار ضمن گرامیداشت این روز در پیامی نوشت: هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، به عنوان نماد ایستادگی و حقیقتجویی در عرصه رسانه، از تلاشهای بیوقفه تمامی روایتگران صدیق تجلیل کنیم.
شهید صارمی به ما آموخت که خبرنگار، دیده بان بیدار جامعه و سرباز حقیقتجویی است که با تعهد به اخلاق، در مسیر آگاهیبخشی، از هیچ کوششی دریغ نمیکند.
سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین نهاد تخصصی و حمایتی، امروز فراتر از یک دستگاه اجرایی، به یک شبکه گسترده اجتماعی تبدیل شده است. ما در دوران جدید فعالیت خود، با تکیه بر چرخشهای تحولآفرین، تغییرات بنیادینی را در ساختار ارائه خدمات ایجاد کردهایم؛ چرخش از تصدیگری دولتی به مردمیسازی خدمات، عبور از مداخلات مقطعی به توانمندسازی پایدار، و گذار از مددکاری فردمحور به مددکاری جامعهبنیان. این چرخشهای تحولآفرین با هدف افزایش بهرهوری و تأثیرگذاری عمیقتر در زندگی آحاد جامعه هدف طراحی شدهاند.
در این مسیر، راهبردهای سه گانه ما بر اصول خانوادهمحوری، محلهمحوری و مشارکت اجتماعی استوار است. ما معتقدیم که پایدارترین شیوه خدمترسانی، پیوند زدن ظرفیتهای تخصصی سازمان به ظرفیتهای مردمی در بطن محلات است. شما کارشناسان خبری سازمان بهزیستی به عنوان بازوان توانمند ما، نقشی کلیدی در معرفی سازمان بهزیستی به جامعه ایفا میکنید. نگاه صلحجو و حقیقتطلب شما در بازنمایی خدمات سازمان، مسیری را هموار میسازد که مردم و خیرین، خود را در تحقق عدالت اجتماعی سهیم بدانند.
شما روایتگران صدیق، در واقع مددکاران افتخاری و سربازان حقیقتجویی هستید که با قلم خود، دردهای پنهان و امیدهای نهفته در دل جامعه را به تصویر میکشید. بدون حضور فعال و نقد مشفقانه شما، تبیین دقیق این چرخشهای تحولآفرین برای افکار عمومی ممکن نخواهد بود. سازمان بهزیستی به نگاه نقادانه و دلسوزانه شما نیازمند است تا با معرفی درستِ ظرفیتها و چالشها، جامعه را به سمت مشارکت اجتماعی حداکثری سوق دهیم.
اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تمام فعالان حوزه رسانه که با رعایت اصول حرفهای، اخلاقمداری و انصاف، در راه تحقق اهداف عالیه رفاه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی میکنم. امید است در سایه همافزایی میان سازمان بهزیستی و رسانههای متعهد، شاهد روزی باشیم که کرامت انسانی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی به عنوان اصلیترین محور، در کشور نهادینه شود.
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