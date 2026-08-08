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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در هرمزگان

تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در هرمزگان

بندرعباس- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان خبر داد و گفت: در ساعات بعدازظهر، با رشد ابر در ارتفاعات استان، رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با اشاره به وضعیت جوی هرمزگان در روز شنبه ۱۷ مردادماه اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست. همچنین در برخی نقاط مرکزی استان، افزایش باد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی در نظر بگیرند.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز متلاطم پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. همچنین ارتفاع امواج دریا می‌تواند از یک متر فراتر رود.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط متلاطم دریا، تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، باید در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی و دریایی در استان گفت: ناپایداری‌های جوی در ساعات عصرگاهی تا پایان هفته و ناپایداری دریایی نیز تا روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت دمایی هرمزگان نیز بیان کرد: طی سه روز آینده، با افزایش تدریجی رطوبت نسبی هوا، دمای بیشینه در استان حدود ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد؛ با این حال، از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6910899

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