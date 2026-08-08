به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح شنبه با اشاره به وضعیت جوی هرمزگان در روز شنبه ۱۷ مردادماه اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر با رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست. همچنین در برخی نقاط مرکزی استان، افزایش باد می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمهیدات لازم را برای حفظ ایمنی در نظر بگیرند.

حمزه‌نژاد درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز متلاطم پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید. همچنین ارتفاع امواج دریا می‌تواند از یک متر فراتر رود.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط متلاطم دریا، تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، به‌ویژه شناورهای سبک و صیادی، باید در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی و دریایی در استان گفت: ناپایداری‌های جوی در ساعات عصرگاهی تا پایان هفته و ناپایداری دریایی نیز تا روز دوشنبه ۱۹ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص وضعیت دمایی هرمزگان نیز بیان کرد: طی سه روز آینده، با افزایش تدریجی رطوبت نسبی هوا، دمای بیشینه در استان حدود ۲ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد؛ با این حال، از روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه روند افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.