راهنمای انتخاب تجهیزات مناسب برای اجرای سازه بتنی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کیفیت اجرای سازه بتنی فقط به مقاومت بتن و میزان آرماتور بستگی ندارد. تجهیزات قالب بندی، سیستم های نگهدارنده، اتصالات و ابزارهای بتن ریزی نیز بر دقت ابعادی، کیفیت سطح بتن، سرعت اجرا و ایمنی کارگاه تاثیر می گذارند.

تجهیزات مناسب یک ساختمان مسکونی ممکن است برای اجرای سازه صنعتی، دیوار مرتفع یا سقف با دهانه بزرگ کافی نباشند. به همین دلیل، پیش از خرید یا اجاره تجهیزات باید نقشه سازه، شرایط کارگاه، روش بتن ریزی و تعداد دفعات استفاده بررسی شود.

چرا انتخاب تجهیزات مناسب اهمیت دارد؟

قالب ها و تجهیزات نگهدارنده باید فشار بتن تازه و بارهای ایجادشده هنگام اجرا را بدون تغییر شکل غیرمجاز تحمل کنند. استفاده از تجهیزات نامتناسب ممکن است باعث باز شدن اتصالات، نشت شیره بتن، تغییر ابعاد مقطع، ناهمواری سطح یا ناپایداری مجموعه قالب بندی شود.

انتخاب صحیح تجهیزات علاوه بر افزایش ایمنی، از دوباره کاری و هدررفت مصالح جلوگیری می کند. قطعات هماهنگ سریع تر نصب می شوند و پس از رسیدن بتن به مقاومت لازم نیز می توان آن ها را با آسیب کمتر باز کرد و در بخش دیگری از پروژه به کار برد.

پیش از انتخاب تجهیزات چه اطلاعاتی لازم است؟

خرید تجهیزات نباید فقط براساس متراژ کلی ساختمان انجام شود. ابتدا باید مشخصات اعضای سازه ای و روش اجرای پروژه بررسی شوند تا نوع و تعداد تقریبی قطعات مورد نیاز مشخص شود.

نوع اعضای بتنی

تجهیزات مورد نیاز برای اجرای فونداسیون، ستون، دیوار، تیر و سقف یکسان نیستند. ابعاد ستون، ارتفاع و ضخامت دیوار، نوع سقف و وجود قوس یا زوایای خاص تعیین می کنند که چه قالب ها، کنج ها، پشت بندها و تجهیزات نگهدارنده ای لازم است.

فشار بتن و روش اجرا

ارتفاع بتن ریزی، سرعت تخلیه، روانی مخلوط و نحوه تراکم بر فشار واردشده به قالب تاثیر دارند. با افزایش فشار، استفاده از قالب ها، پشت بندها و اتصالات مقاوم تر اهمیت بیشتری پیدا می کند. فاصله تجهیزات مهارکننده نیز باید مطابق نقشه اجرایی و نظر مسئول فنی تعیین شود.

تعداد دفعات استفاده

اگر تجهیزات فقط برای یک مرحله کوتاه مورد نیاز باشند، اجاره می تواند مقرون به صرفه باشد. در پروژه های تکرارشونده یا ساختمان هایی با طبقات مشابه، خرید تجهیزات بادوام و قابل استفاده مجدد معمولا انتخاب اقتصادی تری خواهد بود.

مهم ترین تجهیزات اجرای سازه بتنی

تجهیزات پروژه های بتنی را می توان به قالب ها، اتصالات، پشت بندها، سیستم های نگهدارنده و ابزارهای انتقال و تراکم بتن تقسیم کرد. سازگاری این اجزا با یکدیگر به اندازه کیفیت هر قطعه اهمیت دارد.

قالب های مورد استفاده

قالب وظیفه ایجاد شکل، ابعاد و سطح نهایی عضو بتنی را بر عهده دارد. انتخاب قالب بتن باید براساس نوع عضو سازه ای، فشار بتن تازه، کیفیت سطح مورد انتظار و تعداد دفعات استفاده انجام شود.

قالب های فلزی مدولار به دلیل قابلیت ترکیب پنل ها، دوام مناسب و امکان استفاده مجدد در بسیاری از پروژه ها کاربرد دارند. هنگام خرید باید ضخامت ورق، کیفیت جوش، سلامت لبه ها، هماهنگی سوراخ ها و میزان تابیدگی پنل ها کنترل شود. بخش های دارای هندسه غیرمعمول نیز ممکن است به قالب خاص نیاز داشته باشند.

اتصالات و متعلقات قالب بندی

قالب ها بدون اتصالات مناسب نمی توانند مجموعه ای یکپارچه و پایدار ایجاد کنند. پین و گوه برای اتصال پنل ها، کنج برای اجرای گوشه ها و فیلر برای تکمیل فاصله های باقی مانده استفاده می شوند.

در قالب بندی دیوار ممکن است قطعاتی مانند بولت، مهره، واشر، گیره، لوله پشت بند و سولجر نیز مورد نیاز باشند. نوع، تعداد و فاصله این قطعات باید متناسب با ابعاد قالب و فشار بتن تعیین شود. کاهش تعداد اتصالات فقط با هدف کم کردن هزینه می تواند دقت و ایمنی اجرا را تحت تاثیر قرار دهد.

تجهیزات کنترل و تراز

متر، تراز، شاقول و تجهیزات نقشه برداری برای کنترل محل و ابعاد قالب ها ضروری هستند. پیش از بتن ریزی باید تراز، شاقولی بودن، ابعاد داخلی قالب و استحکام اتصالات بررسی شود.

اختلاف جزئی در نصب قالب ممکن است پس از بتن ریزی باعث تغییر ابعاد ستون، دیوار یا تیر شود. اصلاح چنین خطاهایی پس از سخت شدن بتن دشوار و پرهزینه خواهد بود.

سیستم های نگهدارنده سقف

برای اجرای سقف و تیر باید از سیستم نگهدارنده متناسب با ارتفاع، بار، نوع سقف و وضعیت زمین استفاده شود. در سقف های متداول، جک سقفی به عنوان تکیه گاه موقت تجهیزات زیرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

پیش از استفاده باید سلامت لوله ها، کیفیت جوش، عملکرد رزوه، صفحه کف و نبود خمیدگی یا له شدگی بررسی شود. تعداد و فاصله جک ها نیز نباید بدون توجه به نقشه و محاسبات اجرایی تعیین شود. برای ارتفاع یا بار بیشتر ممکن است داربست مدولار انتخاب مناسب تری باشد.

تجهیزات انتقال و تراکم بتن

پمپ یا باکت باید با حجم بتن ریزی، ارتفاع سازه و دسترسی کارگاه هماهنگ باشد. انتخاب روش نامناسب انتقال می تواند سرعت اجرا را کاهش دهد یا میان مراحل بتن ریزی وقفه ایجاد کند.

ویبراتور نیز برای خارج کردن هوای محبوس و متراکم کردن بتن استفاده می شود. توان دستگاه و قطر شیلنگ باید با ابعاد عضو و تراکم آرماتورها متناسب باشد. تراکم ناکافی احتمال کرموشدگی را افزایش می دهد و ویبره بیش از حد نیز ممکن است باعث جداشدگی اجزای بتن شود.

معیارهای کنترل کیفیت تجهیزات

ظاهر تمیز یا قیمت پایین به تنهایی نشان دهنده کیفیت تجهیزات نیست. هر قطعه باید از نظر مشخصات فنی، سلامت ظاهری و سازگاری با سایر اجزای سیستم بررسی شود.

مهم ترین موارد کنترل عبارتند از:

تطابق ابعاد و ضخامت قطعات با سفارش

سلامت جوش ها و نبود ترک یا شکستگی

صاف بودن سطح قالب و نداشتن تابیدگی

هماهنگی سوراخ ها و اتصالات

عملکرد صحیح قسمت های قابل تنظیم

امکان تامین متعلقات و قطعات جایگزین

قابلیت حمل، انبارش و استفاده مجدد

بهتر است فهرست تجهیزات پیش از سفارش توسط سرپرست اجرا یا مسئول فنی پروژه کنترل شود.

خرید، اجاره یا تجهیزات دست دوم؟

روش تامین تجهیزات به مدت پروژه، دفعات مصرف، بودجه و فضای انبارش بستگی دارد. خرید تجهیزات نو برای پیمانکاران دارای پروژه های متعدد، کنترل بیشتری بر کیفیت و زمان بندی ایجاد می کند. اجاره نیز برای استفاده کوتاه مدت مناسب است؛ البته سلامت تجهیزات باید هنگام تحویل بررسی شود.

تجهیزات دست دوم در صورت نداشتن تابیدگی، خوردگی شدید، آسیب جوش یا تغییر شکل قابل استفاده هستند. با این حال، استفاده از قطعات نگهدارنده آسیب دیده فقط به دلیل قیمت کمتر می تواند ایمنی پروژه را با خطر مواجه کند.

جمع بندی

انتخاب تجهیزات مناسب برای اجرای سازه بتنی باید براساس نقشه و شرایط واقعی کارگاه انجام شود. نوع عضو سازه ای، فشار بتن، ارتفاع اجرا، دفعات استفاده و کیفیت مورد انتظار در این تصمیم نقش دارند.

شهر قالب انواع قالب های فلزی، جک ها و متعلقات قالب بندی را برای پروژه های ساختمانی و عمرانی تامین می کند. برای جلوگیری از خرید قطعات اضافه یا نامتناسب، بهتر است پیش از سفارش، مشخصات اجرایی پروژه را در اختیار کارشناسان مجموعه قرار دهید.

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