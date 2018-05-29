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۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس ۳۱ خرداد برگزار می شود

آزمون کتبی یازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۱ خرداد ۹۷ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام یازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهای ۲۶ فروردین تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۷ به صورت اینترنتی انجام شد.

افرادی می توانستند در این دوره شرکت کنند که علاوه بر واجد شرایط عمومی بودن تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی ایران، باید از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یکی از رشته های گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی باشند.

حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون ۲۵ سال تمام است (صرفاً متولدین ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۲ و بعد از آن) و مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می‌شود.

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد آقایان) الزامی بود.

دارا بودن مدرک زبان انگلیسی، معدل کل دیپلم ۱۸ و بالاتر و معدل مقطع کارشناسی ۱۶ و بالاتر از دیگر شرایط ورود به این دوره بود.

آزمون کتبی یازدهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران پنجشنبه ۳۱ خرداد ۹۷ برگزار می شود و مصاحبه شفاهی نیز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه پس از اعلام نتایج بخش کتبی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4309228

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