ایرج میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در زندان شاهرود بیکاری افراد محبوس با جرائم خشن و سرقت است، ابراز داشت: با کمک خیران توانستیم سوله اشتغال را در زمینی به مساحت یک هزار متر دایر کنیم که با مساعدت فرمانداری از میزان ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار ۱۷۰ میلیون تومان آن جذب شد که برای تکمیل نهایی نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

وی ضمن بیان اینکه استفاده روزانه برای ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر در پروژه سوله اشتغال منظور شده است، افزود: با شهرک صنعتی نیز در این زمینه رایزنی شد تا بتوانیم ضمن بهره‌گیری از آموزش و انجام مونتاژ برای زندانیان زمینه درآمد زایی و اشتغال آن‌ها را فراهم کنیم.

مهارت آموزی ۸۰درصد زندانیان شاهرود

رئیس زندان شاهرود ضمن بیان اینکه با جلوگیری از بیکاری و افزایش اشتغال آمار جرائم خشن در جامعه کاهش پیدا می‌کند، ابراز داشت: ۸۰ درصد زندانیان شاهرود تحت آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از قبیل صنایع برقی، خراطی، منبت‌کاری، مکانیکی، خیاطی، سفره‌آرایی، آشپزی و غیره قرار گرفتند که ۹۰ درصد این تعداد موفق به اخذ گواهینامه فنی و حرفه‌ای شدند.

میرزایی بابیان اینکه آموزش مهارت به زندانیان به‌صورت دوره‌ای تداوم دارد، تصریح کرد: گواهینامه نامه‌های اعطاشده در کسب مهارت برای زندانیان بدون نام زندان و همانند یک فرد عادی است لذا ازنظر آموزش تفاوتی با افراد خارج از مرکز ندارند.

وی افزود: افرادی که دارای گواهینامه فنی و حرفه‌ای هستند بعد از آزادی با توجه به مهارتی که کسب کردند برای وام ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومانی اشتغال با بهره چهار درصد به مراکز مربوط ارجاع داده می‌شوند که سال گذشته بر همین اساس چهار زندانی شاهرودی برای اخذ تسهیلات اشتغال‌زایی معرفی شدند.

آزادی ۴۴ زندانی در سال گذشته

رئیس زندان شاهرود ضمن بیان اینکه ۱۰ درصد زندانیان شهرستان جرائم غیر عمد دارند، ابراز داشت: این افراد شامل کسانی است که به علت تصادفات یا مهریه و چک برگشتی به زندان افتادند که وجود افراد خیر و کمک به آزادی این زندانیان می‌تواند ضمن کاهش بار هزینه اضافی بر دولت خانواده‌ای را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه دارد.

میرزایی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته با همکاری شورای حل اختلاف زندان، کمک خیران، مددکاری زندان و ستاد دیه ۴۴ نفر زندانی شاهرودی از بند رهایی یافته و به کانون خانواده بازگشتند.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال تاکنون پنج زندانی جرائم غیر عمد شاهرود آزاد شدند، افزود: زندانیان جرائم غیر عمد شهرستان از هشت میلیون‌تا ۴۰۰ میلیون تومان بدهکار هستند که امیدواریم تا پایان مراسم جشن گل‌ریزان طی ایام رحمت و بخشش و مغفرت ماه مهمانی خدا شاهد آزادی زندانیان و بازگشت آن‌ها به آغوش گرم خانواده در شب عید فطر باشیم.