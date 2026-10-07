مشارکت خیرین بسترساز تقویت امید و اعتماد در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر چهارشنبه در نشست روسا و مدیران عامل مجامع خیرین منطقه غرب کشور با تاکید بر نقش‌آفرینی موثر نیکوکاران در عرصه‌های مختلف آنها را «سنگرسازان امید» و بازوان توانمند توسعه ایران اسلامی توصیف کرد و با تبیین جایگاه خیرین در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان، ادامه داد: نقش خیرین تنها محدود به ساخت‌وساز فیزیکی نظیر مدرسه و بیمارستان نیست بلکه نگاه و حمایت این عزیزان بسترساز تقویت اعتماد عمومی و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه است.

وی با اشاره به اولویت‌های اجرایی در حوزه آموزش و پرورش بر لزوم همکاری مشترک برای تجهیز و توسعه نمازخانه‌های مدارس تاکید کرد و این اقدامات را گامی در راستای تعمیق فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی با بهره‌گیری از ظرفیت نیکوکاران برشمرد.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ احسان در لایه‌های مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی مناسب فرهنگ نیکوکاری را به یک جریان عمومی تبدیل کنیم تا هر شهروند متناسب با توانمندی خود در مسیر اعتلای کشور و پیشرفت همه‌جانبه نقش‌آفرین باشد.

وی در پایان وفاق و هم‌افزایی موجود میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، نیروهای مسلح و بخش خصوصی را در کنار حضور فعال خیرین، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای توسعه استان همدان دانست و خاطرنشان کرد: این انسجام زمینه‌ساز شتاب بخشی به طرح‌های عمرانی و ارتقای شاخص‌های رفاهی در منطقه غرب کشور خواهد بود.