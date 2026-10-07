به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه در نشست خبری گفت روسیه در واکنش به اظهارات و اقدامات تهاجمی اروپا و برنامه‌های این اتحادیه برای نظامی‌سازی، در حالت آماده‌باش قرار دارد و تحولات را به دقت دنبال می‌کند.

پسکوف در واکنش به آزمایش اخیر موشک جدید فرانسه که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، گفت اتحادیه اروپا به موضوع نظامی‌سازی حساس شده است.

وی با اشاره به اظهارات امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره آزمایش این موشک و توصیف آن به عنوان پیامی بلند و روشن، گفت: با توجه به چنین اقدامات و برنامه‌های تهاجمی، روسیه هوشیار است و همان‌طور که وزیر ما نیز گفته است، تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم.

فرانسه روز سه‌شنبه نخستین آزمایش موشک بالستیک زیردریایی‌پرتاب «ام۵۱.۳» را انجام داد. این موشک در جریان آزمایش فاقد کلاهک هسته‌ای بود و آزمایش آن با هدف بررسی آمادگی عملیاتی زیردریایی هسته‌ای «لو ویژیلان» انجام شد.