کاهش ۲۸ درصدی بارش ها نسبت به سال آبی گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان ظهر پنج شنبه در سفر به شهرستان پردیس در جمع خبرنگاران گفت: تامین آب سالم و مطمئن برای مردم از مهم ترین اهداف وزارت نیرو است.

وی سپس به بارش های اخیر اشاره کرد و افزود: بارش های سال ۹۷ وضعیت خوبی دارد، اما از آن جایی که وضعیت بارش ها در ۶ ماه اول سال آبی مناسب نبوده است، هنوز چیزی حدود ۲۸ درصد کم تر از سال گذشته و ۳۵ درصد کم تر از متوسط سال گذشته بارش داشتیم.

وزیر نیرو با بیان این که ممکن است، تلقی برخی افراد این باشد، که فاصله بارشی با سال گذشته زیاد نیست، افزود: نکته مهم این است، که توزیع بارش در کشور ما یکنواخت و همگون نیست، یعنی استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بوشهر و کرمان نسبت به سال گذشته بین ۶۰ الی ۷۵ درصد کاهش بارش داشته اند.

وی با بیان این که سال قبل نیز سال کم بارشی بود، گفت: ما به امکانات تجهیز شده و آمادگی برای کمک رسانی به مناطقی که مشکل آب شرب دارند، را داریم، اما شرط اصلی پشت سر گذاشتن این تابستان و تابستان های دیگر، مراعات مصرف است، ما اگر به سرعت از بد مصرفی فاصله نگیریم، اگر بارش ها نیز به میزان خود بازگردد، با رشد جمعیتی که داریم، با مشکل کم آبی مواجه می شویم، می بایست مردم با هوشیاری و احساس مسئولیت مشترک در بخش آب صرفه جویی کنند.

اردکانیان با بیان این که کشور ما به سرعت به نصاب های خوب و مطلوب از نظر جمعیت تحت پوشش آب شرب می رسد، تاکید کرد: جمعیت تحت پوشش برای شبکه های جمع آوری و بازچرخانی فاضلاب نیز به سرعت در حال افزایش است.

وزیر نیرو سپس به ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب پردیس اشاره کرد و گفت: مطابق برنامه ها پیش می رویم، تا در تامین آب شرب پردیس با مشکل مواجه نشویم.

وی با بیان این که پردیس شهر برنامه ریزی شده ای نبود، اضافه کرد: سعی می کنیم، مردم در این خصوص آسیب نبینند.