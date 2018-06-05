به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بازدید مسئولین کمیته ملی المپیک از اردوی آماده سازی تیمهای ملی اعزامی به بازیهای آسیایی جاکارتا سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، سجادی سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی و رحیمی رئیس مرکز نظارت برتیمهای ملی با حضور در آکادمی ملی المپیک از اردوی تیمهای ملی کشتی و جوجیتسو بازدید کردند.

در بازدید از اردوی تیم ملی کشتی، رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی به ارائه گزارشی از نحوه برگزاری تمرینات و اردوی آماده سازی تیم های ملی کشتی برای حضور قدرتمندانه در بازیهای آسیایی پرداخت.

سپس صالحی امیری خطاب به کادر فنی و ملی پوشان کشتی اظهار داشت: رسول خادم در این مدت زحمات بسیاری برای کشتی کشیده که جای تقدیر و تشکر دارد. کشتی همواره پیام آور پیروزی و مدال برای مردم کشورمان در رقابتهای بین المللی بوده و به امید خدا در بازیهای آسیایی جاکارتا نیز شاهد افتخار آفرینی نمایندگان کشورمان خواهیم بود.

در ادامه صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک با حضور در اردوی تیم ملی جوجیتسو از تمرینات آماده سازی نمایندگان اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی جاکارتا بازدید بعمل آورده و ضمن گفتگو با کادر فنی و نفرات حاضر در اردو برای جوجیتسو کاران کشورمان در بازیهای آسیایی آرزوی موفقیت کرد.