انگلیس عامل اصلی اشغال فلسطین است/ قدردانی از حضور حماسی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، اظهار داشت: حدود ۷۰ سال فاجعه بار از غصب شدن سرزمین فلسطین و قبله اولین مسلمانان می‌گذرد و بدون تردید دولت انگلیس و دولت‌های مستکبر در رأس این فاجعه قرار دارند.

وی افزود: این ۷۰ سال بسیار سخت برای مردم مظلوم فلسطین گذشته است و اتفاقات تلخی برای مردم این سرزمین افتاده است اما با این وجود، سازمان‌های بین‌المللی تاکنون سکوتی مرگبار داشته‌اند و اقدامی انجام نداده‌اند، البته کشورهای عربی در همان ابتدا قصد داشتند که اقداماتی انجام دهند اما به دلیل اینکه نگاه دینی نداشتند، نواتسنتد اقدام مثبتی انجام دهند و در نهایت نیز از مسیر اصلی منحرف شدند.

آمریکا در اوج انزوا قرار دارد

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تقدیر از حضور پروشور و گسترده مردم در راهیپمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) روز جهانی قدس اعلام شد و با اینکه چند دهه می‌گذرد اما مسلمانان هر ساله در همه کشورها با حضور در راهپیمایی روز قدس به دنیا اعلام می‌کنند که همچنان به آرمان‌های خود پایبند هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا در اوج انزوا قرار دارد، ادامه داد: امسال در بیست‌ و نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری حرکت انقلابی، مظلومیت و شجاعت امام خمینی(ره) را با حضرت علی(ع) مقایسه کردند؛ امام خمینی(ره) اسلام ناب محمدی(ص) را وارد فرهنگ سیاسی کشور کردند؛ همچنین جاذبه و دافعه امام(ره) به‌گونه‌ای بود که ایشان با هیچ‌کس مشکل نداشتند بلکه تصمیمات رهبر کبیر انقلاب بر اساس توکل به خدا و آموزه‌های اسلامی شکل می‌گرفت.

ملاک امام خمینی(ره) در ارزشیابی افراد، حالی فعلی افراد بود

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به نقش مردم در انقلاب اسلامی عنوان کرد: معیار امام خمینی(ره) در ارزشیابی افراد، حال فعلی افراد بود و به سابقه افراد توجهی نداشتند؛ امام در مقابل دشمنان شجاع و نترس بودند و اولویت‌ها را در نظر می‌گرفتند و همچنین به نصرت الهی اعتماد داشتند.

وی اظهار کرد: دشمن در عرصه جنگ اقتصادی و جنگ روانی با قدرت وارد میدان شده است و قصد دارد مردم را زیر فشارهای شدید اقتصادی و روانی قرار دهد اما بدون تردید با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، خلف صلح امام خمینی(ره) خدشه‌ای به انقلاب اسلامی وارد نخواهد شد و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به حرکت خود ادامه خواهد داد.