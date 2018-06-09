  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۵

دادستان جیرفت:

عاملان اصلی شهادت و زخمی شدن ماموران انتظامی جیرفت دستگیر شدند

عاملان اصلی شهادت و زخمی شدن ماموران انتظامی جیرفت دستگیر شدند

جیرفت - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دستگیری عاملان اصلی به شهادت رسیدن مامور نیروی انتظامی جیرفت ظرف کمتر از چند ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلامی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت حادثه شامگاه گذشته که منجر به شهادت استوار فردین سنجری و زخمی شدن سروان بهزادپور از ماموران نیروی انتظامی جیرفت شد،گفت:اشد مجازات در انتظار عاملان حادثه شامگاه گذشته خواهد بود.

وی اظهار داشت: ماموران انتظامی جیرفت پس از کسب گزارشی مبنی بر انتقال یک محموله سنگین مواد مخدر از پهنای جغرافیایی جنوب استان کرمان به سایر استان های کشور ، بلافاصله توقیف محموله مواد مخدر در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی درحین گشت زنی در ورودی محور کهنوج به جیرفت به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک می شوند و دستور توقف خودرو را صادر می کنند که بلافاصله قاچاقچیان مسلح اقدام به تیراندازی به سمت ماموران می کنند که منجر به شهادت و زخمی شدن دو نفر از ماموران انتظامی می شود.

سلامی عنوان کرد: قاچاقچیان مسلح با استفاده از تاریکی شب و توقیف یک دستگاه خودروی عبوری متعلق به یک خانم و پیاده کردن وی از محل حادثه متواری می شوند.

دادستان جیرفت اعلام کرد: بلافاصله پس از این حادثه جلسه شورای تامین شهرستان تشکیل و دستورات قضائی لازم برای دستگیری متهمان صادر شدکه ظرف کمتر از چند ساعت دو نفر از عاملان اصلی حادثه در رودبار جنوب دستگیر می شوند.

وی عنوان کرد: در این عملیات 590 کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر به همراه یک دستگاه خودروی سمند کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار گرفته است، تصریح کرد: عزم دستگاه قضائی در برخورد باقاچاقچیان مواد مخدر جدی است.

دادستان جیرفت یادآور شد: اخبار تکمیلی در این رابطه از طریق روابط عمومی دادگستری استان کرمان به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

کد خبر 4315776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

