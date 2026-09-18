به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان مؤمن و باتقوا در هر شرایطی به وظیفه خود عمل میکند و اگر دفاع از کشور و مردم به وظیفه تبدیل شود، نباید از مسئولیت خود شانه خالی کند.
وی با اشاره به آموزههای اسلامی درباره پرهیز از درخواست جنگ، افزود: ما جنگطلب نیستیم و از خداوند میخواهیم جنگ و ناامنی رخ ندهد و مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند، اما اگر جنگی بر ما تحمیل شود، باید با قدرت در برابر دشمن ایستادگی و از کشور دفاع کنیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه ملت ایران خواهان صلح، امنیت و عدالت در جهان است، تصریح کرد: ملت ایران در انتظار برقراری صلح و عدالت فراگیر است، اما قدرتهایی وجود دارند که استقلال کشورها را برنمیتابند و میخواهند ملتها تحت سلطه آنان باشند.
آیتالله محمدی لائینی ادامه داد: دشمنان از ایران مستقل و قدرتمند هراس دارند و میخواهند ایران ضعیف و وابسته باشد، اما ملت ایران چنین شرایطی را نمیپذیرد و بازگشت به دوران وابستگی و شرایط پیش از انقلاب اسلامی را قبول نخواهد کرد.
مدارس و دانشگاهها باید محل آموزش و تربیت باشند
امام جمعه ساری با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاهها، ابراز امیدواری کرد آموزش حضوری در مراکز علمی استمرار داشته باشد و شرایط به گونهای نباشد که مدارس و دانشگاهها بار دیگر به سمت تعطیلی و آموزش مجازی بروند.
وی بر ضرورت توجه همزمان به کیفیت آموزشی و تربیت دینی و اخلاقی دانشآموزان و دانشجویان تأکید کرد و گفت: خانوادهها، مدارس، دانشگاهها و مساجد باید ارتباط و تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین خواستار توجه جدی به اقامه نماز جماعت در مدارس و دانشگاهها شد و افزود: نماز جماعت باید با شکوه و در شأن محیطهای آموزشی برگزار و زمینه استمرار آن فراهم شود.
آیتالله محمدی لائینی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانوادههای آنان را گرامی داشت و اظهار کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس با ایستادگی و حمایت از رزمندگان، حماسهای ماندگار خلق کرد.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از نیروهای لشکر ۲۵ کربلای مازندران در مناطق جنوبی کشور گفت: رزمندگان این لشکر در شرایط سخت آبوهوایی و در گرمای شدید و رطوبت بالا، در مناطق ماسهای و بدون پوشش مناسب، ساعتها به نگهبانی و انجام مأموریت مشغول هستند.
امام جمعه ساری بر ضرورت تأمین نیازهای رزمندگان تأکید کرد و افزود: باید همانند دوران دفاع مقدس، زمینه پشتیبانی مردمی و سازمانیافته از نیروهای حاضر در میدان فراهم شود و نیازهای مالی و مادی آنان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد، گفت: دشمن را نباید دستکم گرفت و باید آمادگی لازم را حفظ کرد. دشمنان ملت ایران اهداف خود را دنبال میکنند، اما به اهداف خود دست پیدا نخواهند کرد.
ملت ایران در دفاع از کشور عقبنشینی نمیکند
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به روحیه مردم و رزمندگان، اظهار کرد: مردم در تجمعات مختلف با انرژی و روحیه بالا حضور دارند و رزمندگان نیز از انگیزه و آمادگی بالایی برخوردارند.
وی افزود: ملت ایران مدتهاست در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و اگر این شرایط چند برابر نیز ادامه پیدا کند، مردم از دین، انقلاب، نظام، کشور، سرزمین، فرهنگ و عزت خود دفاع خواهند کرد.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات یمن، مقاومت مردم این کشور را مورد تمجید قرار داد و آن را ناشی از لطف الهی دانست.
وی همچنین با اشاره به اقدامات عربستان در جنگ یمن، نسبت به آنچه تلاش برای نسبت دادن حملات پهپادی به یمن خواند، انتقاد کرد و گفت: ادعاهایی درباره تهدید اماکن مقدس مطرح میشود، در حالی که باید منشأ واقعی این اقدامات مورد بررسی قرار گیرد.
امام جمعه ساری با اشاره به سابقه اقدامات عربستان در یمن و حوادث مربوط به زائران ایرانی در مکه و منا، ابراز امیدواری کرد جریانهای تکفیری و افراطی که موجب تفرقه میان مسلمانان شدهاند، از میان بروند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات منتسب به مشاور سابق امنیت ملی آمریکا درباره وضعیت نیروهای این کشور در منطقه و تنگه هرمز، اظهار کرد: این سخنان نشاندهنده پیچیدگی شرایط و هزینههایی است که در نتیجه درگیریها متوجه آمریکا شده است.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ درباره تصمیمات جدید در قبال ایران، گفت: انسان ممکن است برای دیگران تصمیم بگیرد، اما اراده الهی نیز وجود دارد و سرنوشت ملتها صرفاً با تصمیم قدرتهای بزرگ تعیین نمیشود.
وی در پایان با قدردانی از فعالان مسجد امام حسین (ع) کوی پاسداران که به عنوان مسجد نمونه مازندران در سال ۱۴۰۵ معرفی شده است، از تلاشهای امام جماعت و دستاندرکاران این مسجد تقدیر کرد و گفت: امیدواریم همه ما از اهل مسجد باشیم.
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