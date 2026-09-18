به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع سنندج اظهار کرد: مردم ایران در شرایطی که با جنگ، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی مواجه بوده‌اند، حدود ۶ ماه و ۲۰ روز در میدان دفاع حضور داشته و با صبوری این عرصه را ترک نکرده‌اند.

وی افزود: این حضور طولانی‌مدت علاوه بر انتقال پیام حریت، آزادگی و ولایت‌مداری ملت ایران به جهان اسلام، مسئولیت مدیران را نیز سنگین‌تر کرده است.

امام جمعه سنندج ادامه داد: مسئولان باید از همه ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم استفاده کنند و پاسخ این همراهی را با اقدام عملی، برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع مشکلات جامعه بدهند.

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به وضعیت اقتصادی مردم گفت: نباید همه مشکلات کشور را به جنگ و تحریم‌های اقتصادی نسبت داد، بلکه اکنون زمان آن است که برای کنترل تورم و گرانی، برنامه‌های مشخص و عملیاتی تدوین شود.

اقتصاد بدون تقویت آموزش به توسعه نمی‌رسد

وی با طرح این پرسش که با وجود شمار قابل توجه متخصصان و فعالان اقتصادی، چرا برنامه مؤثری برای کنترل تورم ارائه نمی‌شود، عنوان کرد: بخشی از مشکلات موجود به تصمیم‌گیری و مدیریت داخلی مربوط است و باید برای مسائل اقتصادی و معیشتی راهکار روشن وجود داشته باشد.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش علم و آموزش در پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: تقویت دانش و حمایت از آموزش و پرورش باید در اولویت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه جامعه برای آموزش، اقتصاد و تربیت نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کند، زمینه بیشتری برای توسعه و پیشرفت فراهم خواهد شد و توجه به علم و تربیت از پایه‌های ساختن اقتصادی قدرتمند است.

ماموستا رستمی در ادامه به تحولات جهان اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: مستکبران تلاش می‌کنند با رونق دادن به بازار تسلیحات و فروش سلاح به کشورهای مسلمان، زمینه اختلاف و درگیری میان ملت‌های اسلامی را فراهم کنند.

وی افزود: هنگامی که کشورهای مسلمان درگیر اختلاف و منازعه شوند، نتیجه آن افزایش آسیب به ملت‌ها و تضعیف ظرفیت‌های جهان اسلام خواهد بود.

امام جمعه سنندج ادامه داد: کسانی که در عرصه‌های مختلف با مقاومت ملت‌ها مواجه شده‌اند، درصدد ایجاد اختلاف و شکاف میان مسلمانان هستند و می‌کوشند برادران دینی را در برابر یکدیگر قرار دهند.

وحدت مسلمانان مانع گسترش درگیری‌هاست

ماموستا رستمی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان مسلمانان گفت: وظیفه مؤمنان دفاع از حق یکدیگر و جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف است و تا زمانی که مسلمانان وحدت خود را حفظ کنند، دشمنان نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند.

وی با بیان اینکه ریختن خون انسان‌ها در آموزه‌های اسلامی حرام است، تصریح کرد: مسلمانان و مؤمنان برادر یکدیگر هستند و نباید خون برادر دینی خود را به ناحق بر زمین بریزند.

امام جمعه سنندج در پایان بار دیگر بر ضرورت توجه مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: حضور و صبوری مردم در شرایط دشوار باید با خدمت‌رسانی، کار و برنامه‌ریزی مسئولان پاسخ داده شود تا آثار این تلاش‌ها در زندگی و معیشت مردم نمایان شود.