به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا علیاکبری در خطبههای نماز جمعه ماهنشان، با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه، گفت: حضور مردم در خیابانها از ۲۰۰ شب گذشته و این ۲۰۰ شب، جلوهای از ایستادگی، بصیرت و بعثت ملی مردم ایران در میادین و خیابانها در حمایت از رزمندگان اسلام، نیروهای مسلح، ولایت و رهبری معظم انقلاب و خونخواهی امام شهید است.
وی با بیان اینکه بعثت مردم ایران ثمرات تاریخساز داشته است، افزود: نخستین ثمره این حضور، ایجاد بازدارندگی عمیق است؛ چراکه به تمام دنیا نشان دادهایم ایران دارای یک ارتش قوی خیابانی و مردمی وفادار است که در لحظه خطر در میدان حضور پیدا میکند.
امام جمعه ماهنشان، دومین ثمره این حضور را دمیدن روح امید در جامعه دانست و گفت: سومین ثمره نیز برداشته شدن نقاب از چهره مدعیان دروغین و جریانهای غربگرای سیاسی بود.
علیاکبری ادامه داد: چهارمین ثمره این حضور، نشان دادن استحکام فرهنگ مقاومت در سبک زندگی مردم و پنجمین ثمره نیز آمادگی تشکیلاتی مردم برای جامعهپردازی و تمدنسازی است.
وی با تأکید بر اینکه مهمترین سرمایه امنیت ملی در کنار قدرت نظامی، ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک، ملتی است که در لحظه خطر در میدان حضور دارد، تصریح کرد: وظیفه همه مسئولان این است که این سرمایه ملی را حفظ و تقویت کنند.
امام جمعه ماهنشان افزود: مسئولان باید با برنامهریزی و مدیریت صحیح، حضور در میان مردم و شنیدن مشکلات آنان، بخشی از رنج و آلامی را که به دلیل تورم و جنگ بر مردم تحمیل شده است، کاهش دهند.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با کمکاری و سوءمدیریت، گفت: نباید اجازه داد به بهانههای مختلف، مردم به دلیل کمکاری یا ترک فعل برخی افراد دچار مشکل و رنج شوند؛ هر مسئولی که با ترک فعل یا سوءمدیریت موجب رنجش مردم شود، باید پاسخگو باشد و با چنین مواردی برخورد قانونی صورت گیرد.
ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن
علیاکبری با اشاره به تحرکات دشمنان در منطقه، اظهار کرد: با توجه به تحرکات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در منطقه، احتمال وقوع جنگ سوم وجود دارد و از این رو باید بیش از گذشته متحد باشیم و اجازه ندهیم دشمنان با سخنان و حیلههای مختلف، زمینه اختلاف و دودستگی را در جامعه ایجاد کنند.
وی ادامه داد: مردم، مسئولان و نیروهای مسلح باید هوشیاری کامل داشته باشند و تحرکات دشمن را بهطور دقیق رصد کنند. مردم با حضور مستمر و حماسی در میادین و خیابانها و مسئولان با حضور میدانی و تلاش برای رفع مشکلات مردم میتوانند در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات یمن، بیان کرد: آزادسازی مناطق راهبردی یمن و تسلط بر بابالمندب، همانند آزادسازی خرمشهر، یک پیروزی صرفاً بشری نیست، بلکه تحقق عینی وعده الهی و حاصل ایمان، توکل و استقامت رزمندگان است.
وی افزود: همانگونه که آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ تحمیلی علیه ایران را تغییر داد و جهانیان را شگفتزده کرد، عملیات اخیر رزمندگان انصارالله یمن نیز که به گفته وی منجر به تسلط بر تنگه راهبردی بابالمندب شده است، معادلات نبرد با سعودیها را تغییر داده و موجب شگفتی جهانیان شده است.
علیاکبری تصریح کرد: این پیروزیها میتواند زمینهساز پیروزیهای دیگر و افزایش فشار بر اقتصاد جهانی و آمریکا باشد.
حضرت معصومه(س) الگویی جامع برای دختران جامعه اسلامی است
امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه(س)، ضمن تسلیت این مناسبت، اظهار کرد: حضرت معصومه(س) نمونه تمامعیار یک شیعه تراز است و برای همه شیعیان، بهویژه زنان و دختران مؤمن، الگویی جامع در ابعاد معرفتی، اخلاقی، ولایی و سیاسی به شمار میرود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به الگوهای دینی برای نسل جوان، گفت: امروز دشمن روی دختران، که از ارکان تأثیرگذار و مهم در جامعه انسانی و اسلامی هستند، سرمایهگذاری و برنامهریزی کرده و اقدامات تخریبی جدی انجام میدهد؛ از این رو ضرورت معرفی الگوی مناسب برای دختران بیش از گذشته احساس میشود.
علیاکبری افزود: الگوی حضرت معصومه(س)، دختر را همزمان عفیف، عالم، آگاه، حاضر در جامعه، حامی ولایت و مقاوم تربیت میکند.
لزوم مقابله با تحریف فرهنگ دفاع مقدس
وی با اشاره به فرارسیدن ۳۱ شهریور، آغاز هفته دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی هشتساله در سال ۱۳۵۹، اظهار کرد: تحریف و سیاهنمایی گنجینه لایزال فرهنگ دفاع مقدس، بخشی از جنگ شناختی دشمن علیه ملت ایران است که در قالب شبهات و شایعات، بهویژه در ذهن نسلهایی که جنگ را ندیده و آن را درک نکردهاند، القا میشود.
امام جمعه ماهنشان تأکید کرد: در مقابل جریان تحریف، شبکه تبلیغ باید برای تبیین و روشنگری درباره دفاع مقدس وارد میدان شود و یادگاران جبهه و جنگ، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا نیز باید پای کار بیایند و به تبیین و روشنگری بپردازند.
وی گفت: نباید اجازه داد جای جلاد و شهید عوض شود و واقعیتهای دفاع مقدس تحت تأثیر جریان تحریف قرار گیرد.
علیاکبری با تبریک آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و گرامیداشت روز پرچم، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی امسال با سالهای گذشته متفاوت است؛ چراکه تعداد زیادی از دانشآموزان و معلمان مظلومانه به شهادت رسیدهاند و رهبر شهیدمان نیز در کنار فرزندان خود به شهادت رسیده است.
وی افزود: با وجود ادامه جنگ و تحریم و مشکلات موجود، تعلیم و تعلم باید با قدرت و بهصورت حضوری آغاز شود و مدارس فعال باشند.
امام جمعه ماهنشان ادامه داد: دانشآموزان باید علاوه بر دروس رسمی، با درس ایثار و شهادت نیز آشنا شوند و نباید همکلاسیها و معلمان شهید خود را فراموش کنند.
وی از مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری به دلیل توجه به آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: بهویژه از نماینده شهرستانهای ماهنشان و ایجرود که برای هوشمندسازی مدارس، گسترش فضاهای آموزشی و ورزشی و ایجاد امکانات آموزشی تلاش کردهاند، تشکر و قدردانی میکنم.
علیاکبری در پایان با دعوت از مردم نیکوکار شهرستان ماهنشان برای مشارکت در جشن عاطفهها، اظهار کرد: این جشن توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان برگزار میشود.
وی از مردم خیر و نوعدوست شهرستان خواست با حضور و مشارکت در این برنامه، در تأمین نیازهای دانشآموزان کمبرخوردار سهیم شوند و با این اقدام، دل عزیزان خود را شاد کنند.
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