به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز ظهر جمعه در بازدید از پروژه اورژانس جاده‌ای ۱۱۵ گزدراز اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای تعیین پیمانکار جدید این پروژه انجام شده و امیدواریم به‌زودی پیمانکار مشخص و عملیات اجرایی پروژه از سر گرفته شود.

وی افزود: تلاش داریم این پروژه پس از چند ماه وقفه مجدداً فعال شود تا با تسریع در روند اجرا، هرچه زودتر تکمیل و آماده ارائه خدمات به مردم منطقه شود.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی ادامه داد: اجرای پروژه اورژانس جاده‌ای ۱۱۵ گزدراز از مطالبات مردم دهستان است و مدیریت شهرستان با جدیت پیگیر تکمیل آن است.

کشاورز خاطرنشان کرد: دولت نیز با تمام توان برای تکمیل این پروژه و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز خدمات اورژانسی در منطقه پیگیری و حمایت لازم را انجام می‌دهد.