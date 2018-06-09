دیپلم افتخار بهترین اثر داستانی جشنواره لس آنجلس برای «فروزان»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره «مستقل های لس آنجلس» (ISA) شد.

جشنواره «مستقل های لس آنجلس» (ISA) که به صورت ماهانه و سالانه برای فیلمسازان در سراسر جهان برگزار می شود، دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه داستانی خود را در ماه ژوئن به فیلم کوتاه «فروزان» اهدا کرد.

فیلم کوتاه «فروزان» داستان زن جوانی است که شوهرش فوت کرده است و با دو فرزند کوچکش در روستا زندگی می کنند. او سعی می کند از گله گوسفندانش در مقابل حمله شبانه دزدها محافظت کند.

«فروزان» پیش از این جایزه بهترین «طراحی صدا» در جشنواره «مستقل های ملبورن» استرالیا را دریافت کرده بود.

عوامل فیلم کوتاه « فروزان » که در روستاهای اطراف خرم آباد فیلمبرداری شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروی نژاد، فیلمبردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر خرم آباد).