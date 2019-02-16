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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

یک جایزه بین المللی برای «فروزان»

یک جایزه بین المللی برای «فروزان»

جایزه ویژه هیات داوران یک جشنواره هندی به فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم «فروزان»، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره بین المللی فیلم Sriganganagar (IFFS) هند به فیلم کوتاه «فروزان» به کارگردانی میرعباس خسروی‌نژاد رسید.

هدف اصلی این جشنواره تمرکز و توجه به  فعالیت های هنرمندان محلی و بومی از سراسر جهان است.

فیلم کوتاه «فروزان» که هم اکنون در گروه «هنر و تجربه» و در بسته «زمستانه فیلم کوتاه» در حال اکران است، داستان زن جوانی است که شوهرش فوت شده و با ۲ فرزند کوچکش در روستا زندگی می کنند. او سعی می کند از خانواده اش در مقابل حمله شبانه دزد ها محافظت کند.

اختتامیه جشنواره Sriganganagar نوزدهم تا بیست و سوم ژانویه در هند برگزار شد.

عوامل فیلم کوتاه «فروزان» که در روستاه های اطراف خرم آباد فیلمبرداری شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: میرعباس خسروی نژاد، فیلمبردار: صادق سوری، صدابردار: هادی ساعد محکم، مدیر تولید: فردوس خسروی نژاد، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، صداگذار: حسین قورچیان، تصحیح رنگ: رضا تیموری، بازیگران: فروزان رضاییان، فریبا سگوند، عیدی علی نژاد، مریم احمدی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوان ایران (دفتر خرم آباد).

کد مطلب 4543410

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