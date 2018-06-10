عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در محور شرقی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد که نیروهای این کشور اخیرا عملیات ضد تروریستی را در استان نینوا ترتیب داده اند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: این عملیات در محور شرقی شهر موصل واقع در نینوا انجام شده است.

طبق اعلام سخنگوی وزارت کشور عراق، در جریان این عملیات یک عنصر تکفیری داعش بازداشت شد.

این در حالی است که طی روزهای گذشته نیروهای عراقی موفق شدند شماری از عناصر باقی مانده داعش را در نقاط مختلف موصل شناسایی و بازداشت کنند.