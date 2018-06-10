آغاز فعالیت عوامل کنترلی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست "Hse man "

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن اسدی شهردار منطقه با بیان این نکته که رعایت اصول بهداشت، ایمنـی و محیط زیست" HSE" زیر بنای کلیـه فعالیت ها و پیشرفت های منطقه است، بر تقویت سیـستم مدیریت به منظور ایمن سازی محیط عاری از خطر برای شهروندان تاکید کرد.

اسدی هدف از راه اندازی گشت های مذکور را ایجاد نظارت بر عملکرد پیمانکاران و تمامی پروژه هایی که در سطح منطقه فعال هستند و همچنین سازمان های خدمات رسان (آب، برق، گاز، مخابرات و ...) مطرح کرد و افزود : دستـاورد این طرح ، کنتـرل خطـرات محیطی سطح محـدوده با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت است.

وی با انتخاب شعار "ایمنی برای همه" بر لزوم همکاری کلیه حوزه ها، معاونت ها، ادارات و نواحـی هفتگانه با اداره "HSE "منطقه به منظور اجرایی شدن برنامه مذکور اشاره کرد.

شهردار منطقه در تشریح این طرح گفت : این گشت ویژه به منظور نهادینه سازی فرایند عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست ، برای اولیـن بـار در بیـن منـاطـق ۲۲گانه شهـرداری تهـران راه انـدازی شده که بـا استفـاده از ظرفیـت نیـروهای انسـانی (کارشنـاسـان محیط زیست ، ستاد بحران و HSE"" و نیروهای نواحی هفتگانه، در قالب HSE Man"" با خودروی مجهز (سیستم اطفای حریق ، کلاه ایمنی ، جعبه کمک های اولیه و...) نسبت به نظـارت، کنتـرل و ارزیابی عملکـرد بهداشت، ایمنـی و محیط زیست پیمانکـاران شهـرداری و همچنیـن شرکت های خدمـات رسـان و اماکنی نظیر سرای محلات، بوستان ها، مجموعه های فرهنگی ورزشی و... اقـدام می کند و در صورت مشاهده هرگونه عـدم انطباق با الزامات HSE" "یا شناسایی موقعیت خطـرنـاک تا رفـع مشکل با صـدور اخطار و جلوگیـری از ادامـه فعالیت و مشاهده بازخورد پی گیر خواهد بود.