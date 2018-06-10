دست دادن جنجالی ماکرون با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، دست دادن «دونالد ترامپ» و «امانوئل ماکرون» روسای جمهور آمریکا و فرانسه بار دیگر سوژۀ رسانهها شد و هنگامیکه آنها سرانجام در پایان روز به دیدار هم رفتند، ماکرون با چنان قدرتی دست رئیسجمهور آمریکا را فشرد که پس از رها کردن آن، اثر انگشتانش روی دست دونالد ترامپ باقی ماند.
دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون روز جمعه ۸ ژوئن در کانادا در حاشیۀ نشست گروه ۷ دیداری دوجانبه داشتند؛ آنهم در حالی که تنش میان دو کشور به دلیل تعرفههای فولاد و آلومینیوم افزایش یافته بود.
قرار بود دو رئیسجمهور بامداد جمعه با یکدیگر دیدار کنند اما ترامپ با بیش از یک ساعت تاخیر واشنگتن را به مقصد کانادا ترک کرد و به این ترتیب نشست این دو نیز پایان روز برگزار شد.
آنها پیش از این رابطهای نزدیک با یکدیگر داشتند. دونالد ترامپ در رژه نظامی جشنهای روز ملی فرانسه در پاریس شرکت کرده بود و همتای فرانسوی او نیز در ماه آوریل دیداری رسمی از واشنگتن داشت. اما موضوعاتی مانند خروج آمریکا از برجام که تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای اقتصادی فرانسه در ایران داشت و سپس تحمیل تعرفههای جدید برای واردات فولاد و آلومینیوم روابط دو رئیس جمهور را تیره کرد.
نظر شما