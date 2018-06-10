به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عصر امروز (یکشنبه، ۲۰ خردادماه) با حضور علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت‎های بهینه سازی مصرف سوخت و نفت خزر، محسن دلاویز به عنوان مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و علی اصولی به عنوان مدیرعامل شرکت نفت خزر، منصوب شدند.

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این شرکت در مقاطعی سرمایه‎گذاری‎هایی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کرده است، اما به واسطه فراز و نشیب‌ها این روند پایدار نبوده است.

وی بر اهمیت فرهنگسازی مباحث بهینه سازی مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: این موضوع مورد توجه بوده، اما کار پایه‎ای انجام نشده است و امیدواریم شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با مدیریت جدید بتواند در این عرصه گام بردارد.

کاردر با اشاره به محدویت‌های بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران، ابراز امیدواری کرد که شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بتواند با فرهنگ‌سازی و مجاب‌سازی بخش‎های مختلف به ضرورت سرمایه‌گذاری در این مهم، نسبت به تامین اعتبارات خود اقدام کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از «یارانه» به عنوان هووی بهینه‎سازی مصرف انرژی یاد کرد و افزود: در این مجال، تاکنون یارانه در گرفتن سهم خود عملکرد بهتری داشته است و امیدواریم شرکت بهینه سازی مصرف انرژی بتواند در نهادینه کردن الگوی بهینه مصرف در جامعه موفق باشد.

وی در ادامه به بحث توسعه در خزر اشاره کرد و گفت: با وجود هدفگذاری‎های توسعه‎ای در این عرصه، تاکنون بهره‎برداری از ذخایر هیدروکربوری خزر امکانپذیر نشده است و امیدواریم تعاملی که به همت رئیس جمهوری و وزیر نفت با جمهوری آذربایجان ایجاد شده است، هر چه زودتر به تشکیل شرکت مشترک و آغاز عملیات اجرایی منتهی شود؛ این مهمترین دستور کار مدیرعامل جدید شرکت نفت خزر خواهد بود.

کاردر عملکرد دلاویز در مدت زمانی که مدیریت شرکت نفت خزر را بر عهده داشت به‌ویژه در زمینه بهینه‎سازی هزینه‎ها و نظم‎بخشی به امور مثبت ارزیابی کرد و درباره انتخاب دوباره آقای اصولی برای این مسئولیت گفت: افزون بر این‌که ایشان پیش‌تر این مسئولیت را به‌عهده داشته‌اند، طی یکسال گذشته نیز از مباحث مربوط به خزر دور نبوده‎اند و در تعاملاتی که شرکت نفت خزر داشته است، همراهی کرده اند بنابراین بیشترین آشنایی را با مباحث خزر دارند.

دلاویز: باید برای مهار مصرف افسارگسیخته انرژی در ایران کاری کرد

محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز در این نشست، بهینه سازی را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و با اشاره به مصرف افسارگسیخته و اتلاف انرژی در کشور، فرهنگ سازی را به عنوان دستور کار اصلی خود در این شرکت مورد اشاره قرار داد و گفت: باید در این زمینه با تولید محتوای مناسب، فرهنگ غنی و پایداری را اشاعه دهیم و این فرهنگ را از کودکی در بین فرزندانمان نهادینه کنیم.

وی با ابراز تاسف از محدودیت‎هایی که به دلایل مختلف در استفاده از ابزارهای قیمتی حامل های انرژی در کشور وجود دارد، ادامه داد: در چنین شرایطی، بحث فرهنگ سازی اهمیت دوچندانی می‌یابد؛ به‌ویژه که در ایران این زمینه فراهم است تا با کمترین هزینه بتوان اقدامات قابل توجهی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی انجام داد.

دلاویز با اشاره به مصرف انرژی در ایران که بیش از چهار برابر میانگین مصرف جهانی و هشت برابر مصرف انرژی در ژاپن است، گفت: حق نداریم ثروتی را که متعلق به نسل‎های آینده است اینگونه بی محابا هزینه کنیم.

وی به مباحثی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اشاره کرد و افزود: حدود ۲۰ میلیارد دلار پروژه مصوب در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت موجود است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های این ماده قانونی و تسریع فرآیندها، به تعهدهای خود عمل کنیم.

وی یادآور شد: مزیت‌های بهینه سازی مصرف انرژی عمومیت دارد و همه کشور را شامل می‌شود؛ پس همه باید در این زمینه کمک کنند تا هر چه زودتر بتوان برای این معضل دیرینه راهکاری بهینه یافت.

دلاویز از همکاری مجموعه نفت خزر نیز در مدتی که مدیریت آن را به‌ عهده داشت قدردانی کرد و گفت: مسائل مالی همیشه حرف نخست را نمی زند؛ خزر برای ایران از بعد ژئوپلتیک و راهبردی حائز اهمیت است و امیدوارم با درک بهتر این مهم در مجموعه صنعت نفت، این اهمیت راهبردی به نتایج ملموسی برای کشور منتهی شود.

علی اصولی، مدیرعامل شرکت نفت خزر نیز در این مراسم، به اهم فعالیت‌های انجام شده در خزر در دوره پیشین مدیریت خود در این شرکت اشاره کرد و گفت: نفت خزر در مقاطع مختلف، به‌واسطه تحریم‌ها و گاه محدویت‌های داخلی فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است؛ اما با این وجود با هم‎افزایی و برنامه‌ریزی، فاز صفر توسعه نفت و گاز در دریای خزر با کشف میدان سردارجنگل اجرا شد و امیدواریم در ادامه نیز بتوانیم به تحقق اهداف صنعت نفت در دریای خزر کمک کنیم؛ در این مسیر به حمایت نیاز داریم.