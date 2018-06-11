به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر دوشنبه در جلسه مبارزه با قاچاق سوخت در استان، افزود: باید در راستای مبارزه با قاچاق کالا هم‌پوشانی وجود داشته باشد.

وی از کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در بحث قاچاق تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و باید تمام سازمان‌ها دخیل باشند و این میزان سوخت از یک دستگاه کامیون در اتوبان زنجان – قزوین کشف شد و سوخت کشف‌شده از نوع گازوئیل است و یک نفر هم در این خصوص به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: زنجان استان مرزی نیست و از ۳۱ استان کشور قاچاق سوخت انجام می‌شود که باید پیشگیری‌های لازم از قاچاق سوخت انجام گیرد.

آزادی تأکید کرد: طی سال جاری بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به منسوجات، سلاح، دارو و لوازم‌خانگی بوده است و این کالاهای قاچاق کشف‌ شده تولید و اشتغال را نشانه گرفته است.