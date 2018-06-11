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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

فرمانده انتظامی استان زنجان:

پیشگیری‌های لازم از قاچاق سوخت در زنجان انجام گیرد

پیشگیری‌های لازم از قاچاق سوخت در زنجان انجام گیرد

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان زنجان خبر داد و گفت: از ۳۱ استان کشور قاچاق سوخت انجام می‌شود که باید پیشگیری‌های لازم از قاچاق سوخت انجام گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی  ظهر دوشنبه در جلسه مبارزه با قاچاق سوخت در استان، افزود: باید در راستای مبارزه با قاچاق کالا هم‌پوشانی وجود داشته باشد.

وی از کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق  در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: در بحث قاچاق تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و باید تمام سازمان‌ها دخیل باشند و این  میزان سوخت از یک دستگاه کامیون در اتوبان زنجان – قزوین کشف شد  و سوخت کشف‌شده از نوع گازوئیل است و یک نفر هم در این خصوص به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: زنجان استان مرزی نیست  و از ۳۱ استان کشور قاچاق سوخت انجام می‌شود که باید پیشگیری‌های لازم  از قاچاق سوخت انجام گیرد.

آزادی تأکید کرد: طی سال جاری بیشتر کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان زنجان مربوط به منسوجات، سلاح، دارو و لوازم‌خانگی بوده است و این کالاهای قاچاق کشف‌ شده تولید و اشتغال را نشانه گرفته است.

کد مطلب 4318156

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