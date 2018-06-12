به گزارش خبرنگار مهر از روسیه، مهدی طارمی پیش از تمرین امروز تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: در بازی مقابل لیتوانی اتفاقی افتاد و دچار مصدومیت جزئی شدم ولی خوشبختانه الان مشکلی ندارم.

وی درباره شرایط تیم ملی افزود: یک کمپ در ترکیه داشتیم و چند روزی هم در روسیه هستیم. این برای جام جهانی زمان زیادی نیست ولی شرایط خوب بود.

طارمی تاکید کرد: وضعیت تدارکاتی آنطور که می خواستیم پیش نرفت ولی دستورات تاکتیکی کی روش انجام شد. از لحاظ بدنسازی همه چیز خوب و راضی کننده بود.

مهاجم تیم ملی درباره پیش بینی اش از بازی های تیم ملی در جام جهانی تصریح کرد: در جام جهانی تمام تیم ها قدرتمند هستند. درست است اسپانیا و پرتغال قوی هستند ولی مراکش هم قدرتمند است. ایران هم در حد همین تیم هاست. ان شاءالله بهترین بازی ها را انجام بدهیم.

طارمی در خصوص شرایط بازیکنان تیم ملی گفت: دو سه سال است در تیم ملی هستم. مهمترین عامل صدرنشینی ایران در آسیا، همدلی در تیم بوده است و این صدرنشینی به همین دلیل تداوم داشته است. تا زمانی که کی روش باشد این همدلی هست چون خودش نظم و انضباط و همدلی را دوست دارد.