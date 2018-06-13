۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان شفت پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی صداقت در تشریح این خبر اظهارکرد: از آغاز ماه مبارک رمضان به منظور رعایت شئونات این ماه ضمن تهیه اطلاعیه ویژه و آگاهی بخشی شهروندان، راه اندازی اکیپ‌هایی در قالب اجرای قوانین صنفی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای ۳۹ واحد صنفی که خارج از قوانین صنفی فعالیت داشتند اخطاریه صادر شد، خاطر نشان کرد: تعداد ۶ واحد صنفی که شئونات لازم را در این ماه مبارک رعایت نکرده و به قوانین و ضوابط ابلاغی بی توجه و شأن ماه مبارک را حفظ نکرده بودند، شناسایی و پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

