  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

فرمانده انتظامی شفت:

۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان شفت پلمب شد

۶ واحد صنفی متخلف در شهرستان شفت پلمب شد

شفت- فرمانده انتظامی شفت از پلمب شش واحد صنفی متخلف در این شهرستان در طول ماه مبارک رمضان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی صداقت در تشریح این خبر اظهارکرد: از آغاز ماه مبارک رمضان به منظور رعایت شئونات این ماه ضمن تهیه اطلاعیه ویژه و آگاهی بخشی شهروندان، راه اندازی اکیپ‌هایی در قالب اجرای قوانین صنفی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برای ۳۹ واحد صنفی که خارج از قوانین صنفی فعالیت داشتند اخطاریه صادر شد، خاطر نشان کرد: تعداد ۶ واحد صنفی که شئونات لازم را در این ماه مبارک رعایت نکرده و به قوانین و ضوابط ابلاغی بی توجه و شأن ماه مبارک را حفظ نکرده بودند، شناسایی و پلمب شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شفت در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
 

کد مطلب 4319751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها