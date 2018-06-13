مخالفت مجلس با فوریت طرح «الزام دولت به تحویل لوایح مدیریت شهری»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح «تسریع در ارائه لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت» در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان نماینده مخالف و موافق به تصویب نرسید، لذا طرح مذکور به صورت عادی در نوبت بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس قرار می گیرد.

این طرح با هدف تسریع در پیگیری لوایح مرتبط با مدیریت شهری از جمله لایحه مدیریت یکپارچه شهری، لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و لایحه اصلاح قانون دهیاری ها و با امضای ۱۸ نماینده ارائه شده است.

بر اساس ماده واحده این طرح «به منظور انضباط هر چه بیشتر مالی و تمرکززدایی اقتصادی مالی، دولت تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لوایح مربوط به مدیریت یکپارچه شهری، اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و اصلاح قانون دهیاری ها را برای ارائه به مجلس تسریع می کند.»

یک فوریت این طرح با ۹۲ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب نرسید.