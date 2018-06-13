خطر قنات ها و شکستگی شریان های حیاتی را نباید دست کم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در جریان حضور شهردار منطقه ۱۹ از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران ، شناخت مخاطرات در وهله نخست و سپس تهیه نقشه راه برای کاهش خطرپذیری و ارتقای توان آمادگی را از جمله راهبردهای اصلی ستادهای ۲۲ گانه مدیریت بحران مناطق دانست و گفت : تحقق مدیریت یکپارچه واحد شهری آرزوی دیرینه شهرداری به شمار می آید که فعلا در قالب ستاد مدیریت بحران تحقق یافته و فرصت مطلوبی برای هم افزایی مدیریت شهری است.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران با اشاره به گستردگی شبکه انتقال آب و گاز و عبور آن از مناطق دارای گسل و قنات های زیرزمینی گفت: خسارت ناشی از عدم مهار به موقع شریان های حیاتی در حوادث و سوانح بزرگ نباید نادیده گرفته شود و این موضوع به خصوص پس از حادثه شکستگی لوله انتقال گاز و آتش سوزی حاصل از آن در محله شهران مشخص شد.

وی تاکید کرد: در مجموع تاب آوری و نوسازی شریان های حیاتی تهران از سرفصل های مهم آمادگی در برابر شرایط اضطراری به ویژه زمین لرزه به شمار می آید.

وی ضمن تشریح تاریخچه شکل گیری ساختار مدیریت بحران در تهران گفت: کاهش ریسک و افزایش تاب آوری شهر در برابر حوادث و سوانح امری تدریجی و زمان بر است و باید با رویکرد جامعه محور و جلب مشارکت شهروندان دنبال شود.

وی همچنین وجود پایگاه های مدیریت بحران در مناطق را سرمایه ارزشمندی توصیف کرد که باید از سوی ستادهای مدیریت بحران به صورت فعال تر در حوزه ماموریت اصلی خود فعالیت کنند و از اختصاص به کاربری های متفرقه خودداری شود.

رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرتهران افزود: برای هر ناحیه یک پایگاه مدیریت بحران پیش بینی شده تا اهداف مدیریت بحران جامعه محور در سطح محلات از طریق این پایگاه ها هدایت و عملیاتی شود، از همین رو باید تمامی پایگاه ها از سوی ستادهای مدیریت بحران فعال شوند و شهرداران مناطق به عنوان روسای ستادهای مدیریت بحران بر این امر نظارت نمایند.

وی همچنین اولویت های مدیریت بحران در سال جاری را تهیه سند کاهش خطرپذیری محلات، سازماندهی جلسات فصلی ستادها، گسترش خانه های دوام، اجرای مانورهای عمومی و تخصصی ، پیگیری مقاوم سازی شریان های حیاتی، و کاهش مخاطرات مدارس بر اساس طرح مدرسه آماده برشمرد.

وی در پایان تاکید کرد: هر منطقه با شبیه سازی مدل مخاطرات خود می تواند به برآوردی از میزان آمادگی منطقه در برابر حوادث و سوانح دست یابد.

پیمان قربانی شهردار و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۹ نیز پس از بازدید از بخش های مختلف این مرکز و آشنایی با سامانه های موجود در خصوص مخاطرات تهران گفت: علرغم تلاش هایی که در حوزه مدیریت بحران صورت گرفته متاسفانه در صورت بروز بحران در پایتخت نه تنها جمعیت ساکن در آن بلکه کل ایران درگیر می شوند که نیازمند اقدامی اساسی برای تهران به عنوان پایتخت کشور است.

وی گفت: ساکنان هر منطقه تهران از خصوصیات اجتماعی و رفتار متفاوتی برخوردار هستند از همین رو ۹۹ درصد جمعیت منطقه ۱۹ آذری زبان و اغلب ساکن منازل کوچک و ریزدانه ها هستند و از ارتباطات اجتماعی در هم تنیده و طایفه ای برخوردار هستند.

رییس ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۹ گفت: خصوصیات حریم بودن و نفوذپذیری منطقه باعث می شود برای ارائه تسهیلات در زمان وقوع بحران با هجوم جمعیت مواجه شویم، برهمین اساس طراحی سناریوهای متفاوت برای هر منطقه با توجه به خصوصیات هر منطقه و ۳۸ معیاری که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نظر گرفته لازم و ضروری است.

وی افزود: در برنامه سوم که در حوزه برنامه ریزی در حال تدوین است باید حتما اطلاعات هر منطقه وارد شود به طور مثال در منطقه ۱۹ با ذینفعان و گروه های مختلف در حال مصاحبه هستند، باید حوزه برنامه ریزی را در خصوص ایمنی شهر تهران حساس کنیم.

شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به لزوم توجه به موضوع حمل و نقل در زمان وقوع بحران گفت: محل سکونتگاه های مدیران با مراکز مدیریت آن ها عموما فاصله زیادی دارد که این خود نیازمند طراحی سناریویی است تا مدیران و کارشناسان ارشد در کمترین زمان ممکن برای ارائه خدمات و مدیریت شرایط اضطراری در منطقه حضور یابند.

پیمان قربانی در پایان گفت: برای رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری ابزار فعلی کافی نیست و برای رسیدن به این مهم گوش به فرمان بودن تمامی نمایندگان سازمان های تخصصی و عمومی عضو ستاد مدیریت بحران هر محله، ناحیه و منطقه لازم و ضروری است.