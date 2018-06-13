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۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

مدیرعامل آب و فاضلاب بوشهر:

جانمایی احداث آب شیرین کن ۷۵۰۰ متر مکعبی در آبپخش انجام شد

جانمایی احداث آب شیرین کن ۷۵۰۰ متر مکعبی در آبپخش انجام شد

بوشهر - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از ایجاد ۱۱ حلقه چاه در دشتستان برای رفع مشکل بی‌آبی خبر داد و گفت: جانمایی احداث آب شیرین کن ۷۵۰۰ متر مکعبی در آبپخش انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیقباد یاکیده صبح چهارشنبه در نشست توسعه و عمران شهرستان بوشهر با اشاره به نشست اخیر در تهران که با حضور استاندار بوشهر و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور برگزار شد به نتایج این نشست اشاره کرد و گفت: در این نشست اعتبار لازم برای ایجاد ۹ حلقه چاه در جنوب برازجان مصوب شد ضمن اینکه یک حلقه چاه در آبپخش و یک حلقه چاه در شبانکاره هم اجرا می شود تا بتوانیم در کوتاه مدت مشکل کم آبی در این شهرستان را برطرف کنیم.

وی بیان کرد: در برنامه میان مدت هم ایجاد ۴۵ هزار متر مکعب آب شیرین کن در دستور کار داریم که ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد ضمن اینکه اخذ مجوزهای این طرح یکسال زمان می برد و البته برای این پروژه ۸۰ کیلومتر خط انتقال با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: همچنین مقرر شده آب شیرین کن ۱۰ تا ۱۵ هزار مترمکعبی در وحدتیه اجرا کنیم و جانمایی احداث آب شیرین کن ۷۵۰۰ متر مکعبی در آبپخش هم انجام شده است.

مسعود نصوری مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر از توافق اجرای دو آب شیرین کن در جزیره شیف و هلیله خبر داد.

کد مطلب 4320301

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