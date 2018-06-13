واردات نفت هند از ایران رکورد زد/افزایش ۱۰ درصدی صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، منابع صنعتی و کشتیرانی اعلام کردند واردات نفت هند از ایران در ماه می به حدود ۷۰۵ هزار بشکه در روز رسید که بالاترین رقم از ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون به شمار می‌آید.

واردات نفت هند از ایران در ماه می امسال، حدود ۱۰ درصد نسبت به ماه پیش از آن و حدود ۴۵ درصد نسبت به ماه مه پارسال بیشتر بود.

اطلاعات به دست آمده از منابع یاد شده نشان داد در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی، هند روزانه ۵۸۳ هزار و ۵۰۰ بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد که حدود ۶.۵ درصد بیش از دوره مشابه در سال ۲۰۱۷ میلادی بود.

هند در مجموع در ماه می امسال روزانه ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار بشکه نفت وارد می‌کرد که حدود ۲.۸ درصد بیش از ماه می پارسال بود.